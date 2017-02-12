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Летом «Милан» планирует вернуть Обамеянга

12 февраля 2017, 23:49
9

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в «Милан», в структуре которого находился с 2008 по 2011 год. Итальянцы планируют совершить сделку благодаря инвестициям новых китайских владельцев клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля» и «Реала».

В текущем сезоне 27-летний габонец провел 26 матчей, забил 21 гол и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах.

Уход Обамы. Почему звездный форвард «Боруссии» хочет покинуть Дортмунд

Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Германия. Бундеслига Трансферы Милан Боруссия Д Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (9)
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ILOVETHISGAME.ykt
1486933464
В Милан? Очень сомневаюсь, что он туда поедет.
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Михаил Шевченко
1486933709
Откуда там столько денег? Если и уйдёт то в Англию
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kanosa
1486934033
продать пол команды придется.
Ответить
tambovchanin
1486934173
пффф смысл в середняк не участвующий в еврокубках)бред!!!!
Ответить
Wagarti
1486934527
Стоять-бояться! Сто лямов!
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Nerlinger
1486939039
120! Не меньше
Ответить
Dellleone
1486945881
Хорошая новость
Ответить
VikNMar
1486947104
А денег хватит ???
Ответить
STAFOR13
1486995708
он не свободный агент, Милан только таких скупает, даже если деньги есть миллионов 100, финансовый ФП не позволит
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