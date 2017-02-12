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    Летом «Милан» планирует вернуть Обамеянга

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в «Милан», в структуре которого находился с 2008 по 2011 год. Итальянцы планируют совершить сделку благодаря инвестициям новых китайских владельцев клуба.

    Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля» и «Реала».

    В текущем сезоне 27-летний габонец провел 26 матчей, забил 21 гол и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах.

    Уход Обамы. Почему звездный форвард «Боруссии» хочет покинуть Дортмунд

    Источник: Tuttosport

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    12.02.2017 23:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 13 февраля 2017, 17:21

      он не свободный агент, Милан только таких скупает, даже если деньги есть миллионов 100, финансовый ФП не позволит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 февраля 2017, 03:51

      А денег хватит ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 февраля 2017, 03:31

      Хорошая новость

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 февраля 2017, 01:37

      120! Не меньше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 13 февраля 2017, 00:22

      Стоять-бояться!
      Сто лямов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 13 февраля 2017, 00:16

      пффф смысл в середняк не участвующий в еврокубках)бред!!!!

      0
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      Рейтинг: +112

      kanosa 13 февраля 2017, 00:13

      продать пол команды придется.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 февраля 2017, 00:08

      Откуда там столько денег?
      Если и уйдёт то в Англию

      0
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 13 февраля 2017, 00:04

      В Милан? Очень сомневаюсь, что он туда поедет.

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