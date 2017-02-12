Летом «Милан» планирует вернуть Обамеянга

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в «Милан», в структуре которого находился с 2008 по 2011 год. Итальянцы планируют совершить сделку благодаря инвестициям новых китайских владельцев клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля» и «Реала».

В текущем сезоне 27-летний габонец провел 26 матчей, забил 21 гол и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах.

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