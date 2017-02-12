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Ибрагимович хочет выиграть несколько трофеев в этом сезоне

12 февраля 2017, 15:36
6

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подчеркнул, что его команда поборется в этом сезоне за победу в нескольких турнирах.

«Нам нужно продолжать в том же духе. В этом сезоне мы уже завоевали один трофей, и все еще участвуем в розыгрыше четырех. Уверен, если мы не выиграем АПЛ, то будем бороться за другие трофеи. «Манчестер Юнайтед» может попытаться выиграть два или три трофея», – сказал шведский форвард.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Ибрагимович забил 15 голов в 24 матчах.

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (6)
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Юрэс
1486909107
Дох. ....я хочешь дружочек
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СЕРГЕЙ за MU
1486917672
чмо рот закрой!!!
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Зэб
1486918896
Достойное желание.Ждем побед.
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agil
1486929841
ибра для того чтоб выиграть большие трофейи ты должен был гнома выгнать из семьи....без ироний великий центр.нап. современности. куда ни едет там колотить голы...а не которым адаптация привыкание взаимопонимание с напарниками.... а в итоге 80 млн.(марсиаль) сидит на банке
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sergun-kuk
1486939114
Радует желание в таком возрасте! Удачи! Еще бы у наших звездулиек было такое желание!!!!
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anri1703
1486960817
уже финал есть нодо только выйграть и 2 трофей есть а ле уже как получится
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