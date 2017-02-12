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    Ибрагимович хочет выиграть несколько трофеев в этом сезоне

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подчеркнул, что его команда поборется в этом сезоне за победу в нескольких турнирах.

    «Нам нужно продолжать в том же духе. В этом сезоне мы уже завоевали один трофей, и все еще участвуем в розыгрыше четырех. Уверен, если мы не выиграем АПЛ, то будем бороться за другие трофеи. «Манчестер Юнайтед» может попытаться выиграть два или три трофея», – сказал шведский форвард.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Ибрагимович забил 15 голов в 24 матчах.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    12.02.2017 15:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 13 февраля 2017, 07:40

      уже финал есть нодо только выйграть и 2 трофей есть а ле уже как получится

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 13 февраля 2017, 01:38

      Радует желание в таком возрасте! Удачи! Еще бы у наших звездулиек было такое желание!!!!

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 12 февраля 2017, 23:04

      ибра для того чтоб выиграть большие трофейи ты должен был гнома выгнать из семьи....без ироний великий центр.нап. современности. куда ни едет там колотить голы...а не которым адаптация привыкание взаимопонимание с напарниками.... а в итоге 80 млн.(марсиаль) сидит на банке

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 12 февраля 2017, 20:01

      Достойное желание.Ждем побед.

      2
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      Рейтинг: +17

      СЕРГЕЙ за MU 12 февраля 2017, 19:41

      чмо рот закрой!!!

      -1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 12 февраля 2017, 17:18

      Дох. ....я хочешь дружочек

      0
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