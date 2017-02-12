Ибрагимович хочет выиграть несколько трофеев в этом сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подчеркнул, что его команда поборется в этом сезоне за победу в нескольких турнирах.

«Нам нужно продолжать в том же духе. В этом сезоне мы уже завоевали один трофей, и все еще участвуем в розыгрыше четырех. Уверен, если мы не выиграем АПЛ, то будем бороться за другие трофеи. «Манчестер Юнайтед» может попытаться выиграть два или три трофея», – сказал шведский форвард.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Ибрагимович забил 15 голов в 24 матчах.