Аффейн: «Моим любимым игроком в «Челси» был Анелька»

Полузащитник шведского клуба АИК Амин Аффейн поделился воспоминаниями от пребывания в «Челси». Футболист подписал контракт с английским клубом в 16-летнем возрасте, пробыв в команде с 2012 по 2013 год.

«Моим любимым игроком в «Челси» был Николя Анелька. Он – фантастический игрок и очень хороший человек. Можно было бы подумать, что звезды высокомерны и не особо благосклонны к более молодым. Но в «Челси» звездные игроки к нам относились очень хорошо», – приводит слова Аффейна Göteborgs-Posten.