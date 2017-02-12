Фердинанд: «История показывает, что Венгер вновь получит контракт от «Арсенала»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подверг критике позицию руководства «Арсенала» по отношению к главному тренеру Арсену Венгеру. По мнению ветерана, боссов «канониров» устраивает, что клуб из года в год лишь попадает в первую четверку чемпионата.

«Теперь мы должны понять, что Венгер способен только доводить команду до первой четверки. Это то, что мы видели последние 10 лет. «Арсенал» заканчивает сезон в топ-4, а Венгер получает новый контракт. Это единственный приоритет для людей, которые управляют «Арсеналом». У них не идет речи о обязательной победе. История показывает, что Венегер вновь получит контракт, если «канониры» завершат сезон в первой четверке», – заявил Фердинанд.

На данный момент «Арсенал» располагается в турнирной таблице АПЛ на втором месте. После 25 туров лондонский клуб набрал 50 очков.