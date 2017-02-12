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    Фердинанд: «История показывает, что Венгер вновь получит контракт от «Арсенала»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подверг критике позицию руководства «Арсенала» по отношению к главному тренеру Арсену Венгеру. По мнению ветерана, боссов «канониров» устраивает, что клуб из года в год лишь попадает в первую четверку чемпионата.

    «Теперь мы должны понять, что Венгер способен только доводить команду до первой четверки. Это то, что мы видели последние 10 лет. «Арсенал» заканчивает сезон в топ-4, а Венгер получает новый контракт. Это единственный приоритет для людей, которые управляют «Арсеналом». У них не идет речи о обязательной победе. История показывает, что Венегер вновь получит контракт, если «канониры» завершат сезон в первой четверке», – заявил Фердинанд.

    На данный момент «Арсенал» располагается в турнирной таблице АПЛ на втором месте. После 25 туров лондонский клуб набрал 50 очков.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2017 10:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 12 февраля 2017, 12:38

      !!!;;

      0
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    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 12 февраля 2017, 10:17

      Скорей всего так и будет

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