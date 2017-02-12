«Милан» нацелился на покупку у «Эвертона» Лукаку

«Милан» намерен в летнее трансферное окно попытаться приобрести нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку. Как утверждается, итальянский клуб готов выкупить бельгийца, отступные за которого могут составить порядка 75 миллионов фунтов стерлингов. Ранее агент футболиста Мино Райола заявил, что его клиент намерен продлить контракт с «Эвертоном».

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел в чемпионате Англии 24 матча, в которых забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.