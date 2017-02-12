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    «Милан» нацелился на покупку у «Эвертона» Лукаку

    «Милан» намерен в летнее трансферное окно попытаться приобрести нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку. Как утверждается, итальянский клуб готов выкупить бельгийца, отступные за которого могут составить порядка 75 миллионов фунтов стерлингов. Ранее агент футболиста Мино Райола заявил, что его клиент намерен продлить контракт с «Эвертоном».

    В текущем сезоне 23-летний нападающий провел в чемпионате Англии 24 матча, в которых забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2017 07:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 12 февраля 2017, 12:09

      Да Милану пора подниматься можно сказать с дна

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 12 февраля 2017, 10:25

      Крутая сумма

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 февраля 2017, 09:44

      Было бы отлично!

      0
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      Рейтинг: +15

      procx 12 февраля 2017, 09:10

      круть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 12 февраля 2017, 07:47

      Видать спонсоры расщедрились.

      0
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