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    Руководитель стройки «Крестовского»: «Устранение вибраций обойдется в 120 миллионов»

    Руководитель процесса строительства стадиона на Крестовском острове Игорь Албин обозначил стоимость работ по устранению вибраций на объекте.

    «Общая стоимость? Мы примерно ее оценивали, 43 миллиарда рублей. Сейчас мы считаем стоимость работ по устранению вибрации. Все в пределах сметы стадиона. Дополнительных расходов не потребуется. Стоимость порядка 120 миллионов рублей», – сказал Албин.

    Ранее мнением о новой арене поделился экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2017 22:16
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 13 февраля 2017, 11:50

      Вот где коррупция процветает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 12 февраля 2017, 15:29

      да это копейки! всего 120!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 февраля 2017, 15:25

      Осталась непосчитанной уборка мусора

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 12 февраля 2017, 12:27

      Взорвать надо эту качалку

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 февраля 2017, 12:21

      Это уже не смешно .......такие деньги вложили и опять надо , прямо бездонный колодец .

      0
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      Рейтинг: +5177

      Каратель > Marqello 13 февраля 2017, 02:53

      а сколько раз эту смету растягивали??? уже на знают где своровать.и кто дебил и олень? по ходу ты когда ноги раздвигаешь то искренне веришь что это продюсер или олигарх)))

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Marqello 13 февраля 2017, 09:21

      Тут уже давно никто ни во что не вникает, "хейтят" сам факт постройки. А оскорблениями ты всё-равно ничего не добьёшься. Каратель, кхм...

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 12 февраля 2017, 11:58

      Сериал по отмыванию денег. Продолжение следует...

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 12 февраля 2017, 10:30

      А потом еще разок надо будет лямов на цать устранить вибрацию.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ильиных 12 февраля 2017, 13:09

      Устранять устранение вибрации, так наверное точнее будет.

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 12 февраля 2017, 09:37

      Всё в пределах сметы !! --этот устранитель последствий даже не помнит , что смета то была 7 миллиардов , а не 43 ! - и это уверяю , ещё не всё мы знаем

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 февраля 2017, 09:24

      из принципа не стану ходить на это чудо света да и смотреть сейчас особо не на что Зенит играет хуже Анжи или Уфы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 12 февраля 2017, 07:40

      Продолжение следует...

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