Руководитель стройки «Крестовского»: «Устранение вибраций обойдется в 120 миллионов»

Руководитель процесса строительства стадиона на Крестовском острове Игорь Албин обозначил стоимость работ по устранению вибраций на объекте.

«Общая стоимость? Мы примерно ее оценивали, 43 миллиарда рублей. Сейчас мы считаем стоимость работ по устранению вибрации. Все в пределах сметы стадиона. Дополнительных расходов не потребуется. Стоимость порядка 120 миллионов рублей», – сказал Албин.

Ранее мнением о новой арене поделился экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев.