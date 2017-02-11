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    Борис Игнатьев: «В будущем Слуцкий может возглавить «Челси»

    Экс-главный тренер сборной России, а ныне вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев высказал мнение, что в будущем бывшему тренеру ЦСКА и национальной команды Леониду Слуцкому может быть доверено руководить «Челси». Ранее СМИ сообщили, что 45-летний специалист войдет в научно-аналитическую группу лондонского клуба.

    Напомним, что Слуцкий присутствовал на матче 24-го тура АПЛ между синими и «Арсеналом» (3:1).

    «Слуцкий мог бы работать на хорошем уровне в Англии. Не думаю, что сразу позволят возглавить «Челси» – он мог быть там стать ассистентом, чтобы утвердиться в знании английского, уяснить ментальность игроков и болельщиков. Верю, что когда-нибудь ему доверят и пост главного тренера «Челси»,– сказал Игнатьев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2017 18:19
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 февраля 2017, 22:03

      И слов английских много знать не надо: "беги", "давай", ну ещё имена--фамилии игроков. Впрочем, они на майках написаны.

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 11 февраля 2017, 20:04

      Ну повесил на ночь,спасибо

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 11 февраля 2017, 20:04

      и чего он курит??? какую то забористую дрянь..

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 11 февраля 2017, 19:59

      наверняка через неделю он уже будет возглавлять сборную Англий

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 11 февраля 2017, 19:57

      Время анегдотов что ли настало - вроде бы и не первый апрель

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 февраля 2017, 19:56

      если только Челси вдруг с того не с сего вылетит чемпионшип тогда Слуцкого пригласят в помощники Лемпарда но это никогда не случится пока Абрамович у руля команды

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 февраля 2017, 19:45

      А чё, нормальная группа,
      Неплохо поют.
      С солистом слуцким, глядишь,
      На Евровидение пройдут.

      0
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 11 февраля 2017, 19:28

      Ну тогда я сразу Реал

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 февраля 2017, 19:22

      Да нет же! Надо сразу Слуцкого назначать главным тренером "Челси"! И сбор средств под этот проект начать с ... конкурентов... Таким образом Абрамович заработает куда больше, чем на самом футболе...
      Роман Аркадьевич! Причитающие мне комиссионные за гениальную идею прошу перечислить в фонд Чулпан Хаматовой.

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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 11 февраля 2017, 19:19

      Чушь какая-то....

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