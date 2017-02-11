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  • Борис Игнатьев: «В будущем Слуцкий может возглавить «Челси»

Борис Игнатьев: «В будущем Слуцкий может возглавить «Челси»

11 февраля 2017, 18:19
16

Экс-главный тренер сборной России, а ныне вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев высказал мнение, что в будущем бывшему тренеру ЦСКА и национальной команды Леониду Слуцкому может быть доверено руководить «Челси». Ранее СМИ сообщили, что 45-летний специалист войдет в научно-аналитическую группу лондонского клуба.

Напомним, что Слуцкий присутствовал на матче 24-го тура АПЛ между синими и «Арсеналом» (3:1).

«Слуцкий мог бы работать на хорошем уровне в Англии. Не думаю, что сразу позволят возглавить «Челси» – он мог быть там стать ассистентом, чтобы утвердиться в знании английского, уяснить ментальность игроков и болельщиков. Верю, что когда-нибудь ему доверят и пост главного тренера «Челси»,– сказал Игнатьев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Челси Слуцкий Леонид Игнатьев Борис
Комментарии (16)
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IVAN53
1486826461
Что за бред? НИКОГДА!
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Наварх
1486827605
Слуцкий тренер хороший, но никто не знает с каким успехом он будет тренировать вне РФПЛ. Есть десятки тренеров выше "уровнем", чем он, поэтому это мнение из области фантастики, как: Месси перейдёт в Ростов, Моуриньо возглавит Спартак, Хосеп Зенит, а Роналдо перейдя в Анжи, смотря в зеркало будет видеть дагестанца, как ЭтоО. Для начала хоть из чемпионшипа вывел бы команду или добился в Нидерландах какого либо успеха.
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ufos73
1486829108
Уже 1 апреля???
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Pourport
1486829775
Он не писатель-фантаст?
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cska-62
1486830139
Да нет же! Надо сразу Слуцкого назначать главным тренером "Челси"! И сбор средств под этот проект начать с ... конкурентов... Таким образом Абрамович заработает куда больше, чем на самом футболе... Роман Аркадьевич! Причитающие мне комиссионные за гениальную идею прошу перечислить в фонд Чулпан Хаматовой.
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Байкал-Сибирь
1486830480
Ну тогда я сразу Реал
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Garrincha58
1486832180
если только Челси вдруг с того не с сего вылетит чемпионшип тогда Слуцкого пригласят в помощники Лемпарда но это никогда не случится пока Абрамович у руля команды
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ijgjr
1486832277
Время анегдотов что ли настало - вроде бы и не первый апрель
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ijgjr
1486832376
наверняка через неделю он уже будет возглавлять сборную Англий
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Zeff
1486839791
И слов английских много знать не надо: "беги", "давай", ну ещё имена--фамилии игроков. Впрочем, они на майках написаны.
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