Борис Игнатьев: «В будущем Слуцкий может возглавить «Челси»

Экс-главный тренер сборной России, а ныне вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев высказал мнение, что в будущем бывшему тренеру ЦСКА и национальной команды Леониду Слуцкому может быть доверено руководить «Челси». Ранее СМИ сообщили, что 45-летний специалист войдет в научно-аналитическую группу лондонского клуба.

Напомним, что Слуцкий присутствовал на матче 24-го тура АПЛ между синими и «Арсеналом» (3:1).

«Слуцкий мог бы работать на хорошем уровне в Англии. Не думаю, что сразу позволят возглавить «Челси» – он мог быть там стать ассистентом, чтобы утвердиться в знании английского, уяснить ментальность игроков и болельщиков. Верю, что когда-нибудь ему доверят и пост главного тренера «Челси»,– сказал Игнатьев.