Раньери: «В матче с «Суонси» «Лестер» должен играть с головой и показывать свои лучшие качества, чтобы победить»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал грядущий матч 25-го тура АПЛ с «Суонси». Встреча состоится сегодня, 11 февраля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«После смены тренера «Суонси» показывает хорошую игру. Матч будет непростым для нас. В этом сезоне нам тяжело даются голы, поэтому было потрясающе забить трижды в прошлой игре (прим. – 3:1 в кубковой встрече против «Дерби»). Надеюсь, это поможет нам в будущем.

«Суонси» очень хорошая команда, у них быстро ходит мяч. Несколько их ведущих футболистов находятся в прекрасной форме. Для нас важно играть с головой и демонстрировать те качества, которые позволят добиться хорошего результата», – сказал Раньери.