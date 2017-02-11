Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раньери: «В матче с «Суонси» «Лестер» должен играть с головой и показывать свои лучшие качества, чтобы победить»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал грядущий матч 25-го тура АПЛ с «Суонси». Встреча состоится сегодня, 11 февраля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    «После смены тренера «Суонси» показывает хорошую игру. Матч будет непростым для нас. В этом сезоне нам тяжело даются голы, поэтому было потрясающе забить трижды в прошлой игре (прим. – 3:1 в кубковой встрече против «Дерби»). Надеюсь, это поможет нам в будущем.

    «Суонси» очень хорошая команда, у них быстро ходит мяч. Несколько их ведущих футболистов находятся в прекрасной форме. Для нас важно играть с головой и демонстрировать те качества, которые позволят добиться хорошего результата», – сказал Раньери.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2017 16:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11