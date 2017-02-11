Борис Игнатьев: «Спартак» – чемпион? Процентов на 60»

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев рассказал, какие команды будут бороться за победу в российской Премьер-лиги. Также он отметил, что успех «Спартака» в нынешнем сезоне достигнут благодаря Массимо Каррере.

«Каррера сделал очень многое. В плане психологии, игровой дисциплины. Но, как правило, тренер оценивается по результатам проведенных сборов – надо посмотреть, что сделает Массимо. А в середине сезона тренер мало что может поменять, разве что мотивацию.

Может ли Аленичев вернуться в «Спартак»? Это раньше говорили про то, что дважды в одну реку не входят. А сейчас и по два, и по три раза входят. Важно, кто входит и зачем. У Дмитрия не получилось дать результат, чего ждали болельщики и руководство. Но команда играла в симпатичный спартаковский футбол, который и хотел видеть Аленичев. Но нельзя сравнивать нынешний «Спартак» и прежний – по условиям подбора футболистов. В тот, старый «Спартак» состав подбирали долго и тщательно, прогоняли через игровые упражнения, идеи Бескова – Романцева выдерживались. У Димы был другой контингент игроков.

Что может помешать Каррере стать чемпионом? Если только команда помешает сама себе. Далек от мысли, что конкуренты должны сдаться, но у «Спартака» отрыв в пять очков. Красно-белым надо продолжать действовать в том же ключе, есть даже шанс на ошибку.

«Спартак» – чемпион? Не сказал бы так. Но процентов 60 дал бы за это. Второй претендент – «Зенит», потом ЦСКА», – заявил Игнатьев.