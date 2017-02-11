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    Борис Игнатьев: «Спартак» – чемпион? Процентов на 60»

    Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев рассказал, какие команды будут бороться за победу в российской Премьер-лиги. Также он отметил, что успех «Спартака» в нынешнем сезоне достигнут благодаря Массимо Каррере.

    «Каррера сделал очень многое. В плане психологии, игровой дисциплины. Но, как правило, тренер оценивается по результатам проведенных сборов – надо посмотреть, что сделает Массимо. А в середине сезона тренер мало что может поменять, разве что мотивацию.

    Может ли Аленичев вернуться в «Спартак»? Это раньше говорили про то, что дважды в одну реку не входят. А сейчас и по два, и по три раза входят. Важно, кто входит и зачем. У Дмитрия не получилось дать результат, чего ждали болельщики и руководство. Но команда играла в симпатичный спартаковский футбол, который и хотел видеть Аленичев. Но нельзя сравнивать нынешний «Спартак» и прежний – по условиям подбора футболистов. В тот, старый «Спартак» состав подбирали долго и тщательно, прогоняли через игровые упражнения, идеи БесковаРоманцева выдерживались. У Димы был другой контингент игроков.

    Что может помешать Каррере стать чемпионом? Если только команда помешает сама себе. Далек от мысли, что конкуренты должны сдаться, но у «Спартака» отрыв в пять очков. Красно-белым надо продолжать действовать в том же ключе, есть даже шанс на ошибку.

    «Спартак» – чемпион? Не сказал бы так. Но процентов 60 дал бы за это. Второй претендент – «Зенит», потом ЦСКА», – заявил Игнатьев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2017 16:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 февраля 2017, 12:50

      Вот не люблю я такие публичные рассуждения . Вот так и хочет человек в футбольную историю попасть , типа он заранее всё знал .........Всё покажет игра и время .Посмотрим что и как сложится .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 23:55

      99% все бомжи- пидарасы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 23:44

      Капуста- пидарас

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 февраля 2017, 19:52

      60% - это почти первак,
      Что-то у них с математикой не так.
      Кто их учил вычислять проценты,
      Не учитывая все ингредиенты?
      Потому что их никто не знает,
      А они, с.уки, определяют.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 февраля 2017, 16:48

      Рано все о чемпионстве говорить начали,как бы не сглазить

      0
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