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Борис Игнатьев: «Спартак» – чемпион? Процентов на 60»

11 февраля 2017, 16:17
7

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев рассказал, какие команды будут бороться за победу в российской Премьер-лиги. Также он отметил, что успех «Спартака» в нынешнем сезоне достигнут благодаря Массимо Каррере.

«Каррера сделал очень многое. В плане психологии, игровой дисциплины. Но, как правило, тренер оценивается по результатам проведенных сборов – надо посмотреть, что сделает Массимо. А в середине сезона тренер мало что может поменять, разве что мотивацию.

Может ли Аленичев вернуться в «Спартак»? Это раньше говорили про то, что дважды в одну реку не входят. А сейчас и по два, и по три раза входят. Важно, кто входит и зачем. У Дмитрия не получилось дать результат, чего ждали болельщики и руководство. Но команда играла в симпатичный спартаковский футбол, который и хотел видеть Аленичев. Но нельзя сравнивать нынешний «Спартак» и прежний – по условиям подбора футболистов. В тот, старый «Спартак» состав подбирали долго и тщательно, прогоняли через игровые упражнения, идеи БесковаРоманцева выдерживались. У Димы был другой контингент игроков.

Что может помешать Каррере стать чемпионом? Если только команда помешает сама себе. Далек от мысли, что конкуренты должны сдаться, но у «Спартака» отрыв в пять очков. Красно-белым надо продолжать действовать в том же ключе, есть даже шанс на ошибку.

«Спартак» – чемпион? Не сказал бы так. Но процентов 60 дал бы за это. Второй претендент – «Зенит», потом ЦСКА», – заявил Игнатьев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатьев Борис Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (7)
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VVM1964
1486820254
ДА " ВСЕ В НАШИХ РУКАХ " .
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Asbjorn
1486820894
Рано все о чемпионстве говорить начали,как бы не сглазить
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subbotaspartak
1486831932
60% - это почти первак, Что-то у них с математикой не так. Кто их учил вычислять проценты, Не учитывая все ингредиенты? Потому что их никто не знает, А они, с.уки, определяют.
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Закат
1486845848
Капуста- пидарас
Ответить
Закат
1486846546
99% все бомжи- пидарасы
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ВЛАДИВОСТОК
1486893057
Вот не люблю я такие публичные рассуждения . Вот так и хочет человек в футбольную историю попасть , типа он заранее всё знал .........Всё покажет игра и время .Посмотрим что и как сложится .
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