Моуринью: «Когда я даю Ибрагимовичу выходной, он от него отказывается. Убежден, что Златан останется в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что нападающий Златан Ибрагимович продолжит выступать за «красных дьяволов» и в следующем сезоне. Напомним, контракт 35-летнего шведа истекает этим летом, однако может быть продлен еще на год.

«Я полностью уверен, что Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед». Он пришел сюда с намерением отыграть не менее двух лет. Первый год уже превзошел все ожидания. Златан знает, что в следующем сезоне мы постараемся играть еще лучше. Возможно, следующий год будет последним для него, поэтому он проведет его на высшем уровне.

Он полностью адаптировался к стране, к клубу. Не вижу никаких проблем с его семьей. Когда я даю ему лишний выходной, он от него отказывается», – сказал Моуринью.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.