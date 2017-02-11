Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью: «Когда я даю Ибрагимовичу выходной, он от него отказывается. Убежден, что Златан останется в «МЮ»

Моуринью: «Когда я даю Ибрагимовичу выходной, он от него отказывается. Убежден, что Златан останется в «МЮ»

11 февраля 2017, 00:02
2

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что нападающий Златан Ибрагимович продолжит выступать за «красных дьяволов» и в следующем сезоне. Напомним, контракт 35-летнего шведа истекает этим летом, однако может быть продлен еще на год.

«Я полностью уверен, что Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед». Он пришел сюда с намерением отыграть не менее двух лет. Первый год уже превзошел все ожидания. Златан знает, что в следующем сезоне мы постараемся играть еще лучше. Возможно, следующий год будет последним для него, поэтому он проведет его на высшем уровне.

Он полностью адаптировался к стране, к клубу. Не вижу никаких проблем с его семьей. Когда я даю ему лишний выходной, он от него отказывается», – сказал Моуринью.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

Источник: Transfermarkt
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан Моуринью Жозе
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NapaS
1486761160
Ибра крут без б. Даже такой говнюк как Маур не может этого не замечать.
Ответить
demir301
1486796526
крут,это точно!
Ответить
Главные новости
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
4
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
1
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
10
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Все новости
Все новости
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
13:43
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
Вчера, 14:58
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
Вчера, 13:19
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
Вчера, 08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+