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    Моуринью: «Когда я даю Ибрагимовичу выходной, он от него отказывается. Убежден, что Златан останется в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что нападающий Златан Ибрагимович продолжит выступать за «красных дьяволов» и в следующем сезоне. Напомним, контракт 35-летнего шведа истекает этим летом, однако может быть продлен еще на год.

    «Я полностью уверен, что Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед». Он пришел сюда с намерением отыграть не менее двух лет. Первый год уже превзошел все ожидания. Златан знает, что в следующем сезоне мы постараемся играть еще лучше. Возможно, следующий год будет последним для него, поэтому он проведет его на высшем уровне.

    Он полностью адаптировался к стране, к клубу. Не вижу никаких проблем с его семьей. Когда я даю ему лишний выходной, он от него отказывается», – сказал Моуринью.

    В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Transfermarkt

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    11.02.2017 00:02
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +95

      demir301 11 февраля 2017, 10:02

      крут,это точно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 11 февраля 2017, 00:12

      Ибра крут без б. Даже такой говнюк как Маур не может этого не замечать.

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