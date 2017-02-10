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    Вице-президент РЖД: «Продление контракта с Миранчуком? Вероятность совершения любого события всегда есть»

    Председатель совета директоров «Локомотива», вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника клуба Алексея Миранчука. Напомним, ранее сообщалось, что игрок подал заявление на увольнение из клуба и собирался покинуть стан железнодрожников. Позже стало известно, что хавбек забрал данное заявление.

    «Есть ли теперь вероятность продления контракта? Вероятность совершения любого события всегда есть. Вопрос личных соглашений с футболистом не вызывал у нас никаких отторжений, все вопросы в дополнительных условиях, которые являются прежде всего интересом третьей стороны. Также вероятность того, что поступит предложение, устраивающее все стороны, и Алексей уйдет, есть всегда.

    То, что футболист забрал заявление об увольнении еще раз подтверждает то, что мы говорим; наверное, товарищи обсудили последствия отдельных шагов. У нас с Алексеем действующий контракт, и история с подачей заявления странная.

    Эта история имела бы место при выполнении определенных юридических условий и имела бы определенные юридические последствия. Это с учетом того, что целый ряд юридических условий не был выполнен, хотя он прописан в контракте и во всех правоустанавливающих документах. Мы говорили о том, что история с этим заявлением имела бы негативные последствия для игрока прежде всего», – заявил функционер.

    Текущий контракт Миранчука рассчитан до ноября 2017 года.

    Источник: ТАСС

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    10.02.2017 15:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 10 февраля 2017, 16:57

      Алексею переходить в нормальный клуб (хотя бы попытаться) надо было в 18-19 лет, когда его один ****** в резерве держал потом второй ослоиметель на лавке мариновал , а теперь х*ли, в этом возрасте только в основной состав а там конкуренция ( это я снова про нормальные клубы).

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      Рейтинг: +4934

      polt 10 февраля 2017, 16:12

      тень на плетень...

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