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  • Вице-президент РЖД: «Продление контракта с Миранчуком? Вероятность совершения любого события всегда есть»

Вице-президент РЖД: «Продление контракта с Миранчуком? Вероятность совершения любого события всегда есть»

10 февраля 2017, 15:40
3

Председатель совета директоров «Локомотива», вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника клуба Алексея Миранчука. Напомним, ранее сообщалось, что игрок подал заявление на увольнение из клуба и собирался покинуть стан железнодрожников. Позже стало известно, что хавбек забрал данное заявление.

«Есть ли теперь вероятность продления контракта? Вероятность совершения любого события всегда есть. Вопрос личных соглашений с футболистом не вызывал у нас никаких отторжений, все вопросы в дополнительных условиях, которые являются прежде всего интересом третьей стороны. Также вероятность того, что поступит предложение, устраивающее все стороны, и Алексей уйдет, есть всегда.

То, что футболист забрал заявление об увольнении еще раз подтверждает то, что мы говорим; наверное, товарищи обсудили последствия отдельных шагов. У нас с Алексеем действующий контракт, и история с подачей заявления странная.

Эта история имела бы место при выполнении определенных юридических условий и имела бы определенные юридические последствия. Это с учетом того, что целый ряд юридических условий не был выполнен, хотя он прописан в контракте и во всех правоустанавливающих документах. Мы говорили о том, что история с этим заявлением имела бы негативные последствия для игрока прежде всего», – заявил функционер.

Текущий контракт Миранчука рассчитан до ноября 2017 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (3)
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polt
1486732347
тень на плетень...
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bambanera95
1486735063
Алексею переходить в нормальный клуб (хотя бы попытаться) надо было в 18-19 лет, когда его один ****** в резерве держал потом второй ослоиметель на лавке мариновал , а теперь х*ли, в этом возрасте только в основной состав а там конкуренция ( это я снова про нормальные клубы).
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VVM1964
1486756226
" У БЛОНДИНКИ СПРОСИЛИ - КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ВСТРЕТИТЬ МАМОНТА НА УЛИЦАХ МОСКВЫ . 50\5О - ....??? . ЛИБО ВСТРЕТИШЬ , ЛИБО НЕ ВСТРЕТИШЬ "
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