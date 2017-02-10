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    «Реал» отказал в проведении финала Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу»

    Руководство «Реала» отказало в проведении финала Кубка Испании с участием «Барселоны» и «Алавеса» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    «На нашем стадионе этот матч не состоится. В этот день на нем будут проходить работы по реконструкции», – сказал президент «Реала» Флорентино Перес.

    Стоит отметить, что финальный матч запланирован на 27 мая.

    Источник: Marca

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    10.02.2017 07:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 февраля 2017, 18:46

      Старая песня, как всегда! Кубок Короля - само название обязывает играть в столицы Испании! Сам Король вручает Кубок победителю! Тем более когда Каталония хочет отделится от Испании, надо сохранять единство, а футбол сближает народ, нации!!! Если какой то стадион не дают, конечно народ Каталонии будет хотеть стать Независимой Республикой!!!

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 10 февраля 2017, 13:24

      реконструкция будет у них, факс новый будут устанавливать, что б летом с трансфером ДеХеа ОПЯТЬ НЕ ПРОЛЕТЕТЬ!:))

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      Рейтинг: +1638

      Psih86 10 февраля 2017, 10:21

      Клуб ПИДА...В!!!!!Одни геи и извращенцы собрались!!!

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 10 февраля 2017, 08:13

      Плаксивые бабы вечно у них в этот день , что-то должно состояться то концерт какого-то дешевого певца, то реконструкции это уже смешно...

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > russkiisergei 10 февраля 2017, 13:49

      С..а говн.сосная за языком следи

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      Рейтинг: +929

      ДСА 10 февраля 2017, 08:13

      Стыдно быть проигравшим хозяином.

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