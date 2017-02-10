«Реал» отказал в проведении финала Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу»

Старая песня, как всегда! Кубок Короля - само название обязывает играть в столицы Испании! Сам Король вручает Кубок победителю! Тем более когда Каталония хочет отделится от Испании, надо сохранять единство, а футбол сближает народ, нации!!! Если какой то стадион не дают, конечно народ Каталонии будет хотеть стать Независимой Республикой!!!
Руководство «Реала» отказало в проведении финала Кубка Испании с участием «Барселоны» и «Алавеса» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«На нашем стадионе этот матч не состоится. В этот день на нем будут проходить работы по реконструкции», – сказал президент «Реала» Флорентино Перес.
Стоит отметить, что финальный матч запланирован на 27 мая.