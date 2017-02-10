«Реал» отказал в проведении финала Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу»

Руководство «Реала» отказало в проведении финала Кубка Испании с участием «Барселоны» и «Алавеса» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«На нашем стадионе этот матч не состоится. В этот день на нем будут проходить работы по реконструкции», – сказал президент «Реала» Флорентино Перес.

Стоит отметить, что финальный матч запланирован на 27 мая.