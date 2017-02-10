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Геркус: «Хорошо, что голос разума у Миранчука возобладал»

10 февраля 2017, 01:04
6

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника команды Алексея Миранчука.

Ранее сообщалось, что Миранчук, контракт которого с «Локомотивом» истекает в конце года, подал заявление об увольнении, однако впоследствии его забрал.

Позднее сторона футболиста заявила о необходимости снизить градус эмоционального напряжения вокруг игрока и перевести диалог в констркутивное русло.

«Хорошо, что Миранчук одумался, – начал Геркус. – После разрыва контракта по инициативе футболиста перспективы развития ситуации могли стать для Алексея плачевными. Правила прекращения договора с клубом четко оговорены его текстом, и расторжение по заявлению футболиста там не обозначено. Клуб свои обязательства выполнял и продолжит это делать»

Также Геркус высказался относительно дальнейшего развития событий с учетом того, что Миранчук продолжает оставаться футболистом «Локомотива».

«Что дальше? Во-первых, многое зависит от самого Алексея. Имеющиеся на сегодня предложения не подходят либо нам, либо ему. Если таковые возникнут, переход может состояться. Если нет, я вполне допускаю, что Миранчук продлит контракт с клубом», – заключил Геркус.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Геркус Илья
Комментарии (6)
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арейская
1486685301
Долгоиграющая пластинка приостановлена, однако звездную пыльцу с игрока сдуть не помешает
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АЛЕКС 58
1486694873
Всё упёрлось в сумму контракта! Сериал ещё не закончен!
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bumer_moscow
1486704796
Интересно как он теперь будет в команде?.Уверен отношение уже к нему не то.
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LokoGoGo
1486709885
Проститутка, реально просто проститутка... Теперь ему реабилитироваться придется, доказывая всем на поле, какой он игрок. В этом плане, какой бы ни был, как его считают, проститутом, Самедов, он всегда выходил и бился. После его ухода я все равно его уважаю
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STALKER27
1486761062
Никогда, не забуду его гол в финале Кубка
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