Геркус: «Хорошо, что голос разума у Миранчука возобладал»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника команды Алексея Миранчука.

Ранее сообщалось, что Миранчук, контракт которого с «Локомотивом» истекает в конце года, подал заявление об увольнении, однако впоследствии его забрал.

Позднее сторона футболиста заявила о необходимости снизить градус эмоционального напряжения вокруг игрока и перевести диалог в констркутивное русло.

«Хорошо, что Миранчук одумался, – начал Геркус. – После разрыва контракта по инициативе футболиста перспективы развития ситуации могли стать для Алексея плачевными. Правила прекращения договора с клубом четко оговорены его текстом, и расторжение по заявлению футболиста там не обозначено. Клуб свои обязательства выполнял и продолжит это делать»

Также Геркус высказался относительно дальнейшего развития событий с учетом того, что Миранчук продолжает оставаться футболистом «Локомотива».

«Что дальше? Во-первых, многое зависит от самого Алексея. Имеющиеся на сегодня предложения не подходят либо нам, либо ему. Если таковые возникнут, переход может состояться. Если нет, я вполне допускаю, что Миранчук продлит контракт с клубом», – заключил Геркус.