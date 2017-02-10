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    Геркус: «Хорошо, что голос разума у Миранчука возобладал»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника команды Алексея Миранчука.

    Ранее сообщалось, что Миранчук, контракт которого с «Локомотивом» истекает в конце года, подал заявление об увольнении, однако впоследствии его забрал.

    Позднее сторона футболиста заявила о необходимости снизить градус эмоционального напряжения вокруг игрока и перевести диалог в констркутивное русло.

    «Хорошо, что Миранчук одумался, – начал Геркус. – После разрыва контракта по инициативе футболиста перспективы развития ситуации могли стать для Алексея плачевными. Правила прекращения договора с клубом четко оговорены его текстом, и расторжение по заявлению футболиста там не обозначено. Клуб свои обязательства выполнял и продолжит это делать»

    Также Геркус высказался относительно дальнейшего развития событий с учетом того, что Миранчук продолжает оставаться футболистом «Локомотива».

    «Что дальше? Во-первых, многое зависит от самого Алексея. Имеющиеся на сегодня предложения не подходят либо нам, либо ему. Если таковые возникнут, переход может состояться. Если нет, я вполне допускаю, что Миранчук продлит контракт с клубом», – заключил Геркус.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2017 01:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 11 февраля 2017, 00:11

      Никогда, не забуду его гол в финале Кубка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 10 февраля 2017, 09:58

      Проститутка, реально просто проститутка...
      Теперь ему реабилитироваться придется, доказывая всем на поле, какой он игрок. В этом плане, какой бы ни был, как его считают, проститутом, Самедов, он всегда выходил и бился.
      После его ухода я все равно его уважаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 февраля 2017, 08:33

      Интересно как он теперь будет в команде?.Уверен отношение уже к нему не то.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 10 февраля 2017, 05:47

      Всё упёрлось в сумму контракта! Сериал ещё не закончен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 10 февраля 2017, 03:08

      Долгоиграющая пластинка приостановлена, однако звездную пыльцу с игрока сдуть не помешает

      2
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