Пашалич: «Победа над «Болоньей» вдевятером стоит больше, чем три очка»

Полузащитник «Милана» Марио Пашалич рассказал, что после матча с «Болоньей» в раздевалке «россонери» царил натоящий праздник.

Напомним, что «Милан» большую часть второго тайма играл вдевятером против полного состава у соперников, однако благодаря точному удару Пашалича на 89-й минуте сумел вырвать победу и прервать серию из четырех поражений.

«Сумасшедший был вечер. Мне еще никогда не доводилось участвовать в подобных матчах. В перерыве понимали, что способны на равных вести игру, несмотря на удаление в нашем составе, а после второй красной карточки стало совсем трудно. Но мы показали, что у «Милана» есть характер, и были вознаграждены. После матча началось бурное празднование, ведь эта победа для нас гораздо больше, чем три очка», – сказал Пашалич.

Отметим, что после 23-х туров в Серии А «Милан» занимает седьмую строчку турнирной таблицы.