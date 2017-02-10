Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пашалич: «Победа над «Болоньей» вдевятером стоит больше, чем три очка»

    Полузащитник «Милана» Марио Пашалич рассказал, что после матча с «Болоньей» в раздевалке «россонери» царил натоящий праздник.

    Напомним, что «Милан» большую часть второго тайма играл вдевятером против полного состава у соперников, однако благодаря точному удару Пашалича на 89-й минуте сумел вырвать победу и прервать серию из четырех поражений.

    «Сумасшедший был вечер. Мне еще никогда не доводилось участвовать в подобных матчах. В перерыве понимали, что способны на равных вести игру, несмотря на удаление в нашем составе, а после второй красной карточки стало совсем трудно. Но мы показали, что у «Милана» есть характер, и были вознаграждены. После матча началось бурное празднование, ведь эта победа для нас гораздо больше, чем три очка», – сказал Пашалич.

    Отметим, что после 23-х туров в Серии А «Милан» занимает седьмую строчку турнирной таблицы.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2017 00:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11