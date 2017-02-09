Дортмундская «Боруссия» назвала цену за Обамеянга

Руководство «Боруссии» из Дортмунда вступит в переговоры о продаже Пьера-Эмерика Обамеянга, на которого претендует мадридский «Реал», только в том случае, если за нападающего будет предложено не менее 70 миллионов евро.

Действующий контракт Обамеянга с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года, однако сам футболист дал понять, что не прочь перебраться в стан сливочных.

Сообщается, что «Реал» может вернуться к обсуждению данного вопроса в конце сезона.

В текущем чемпионате Бундеслиги 27-летний футболист забил 17 мячей в 17 матчах за «Боруссию». Также на его счету одна голевая передача.