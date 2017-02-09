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    Дортмундская «Боруссия» назвала цену за Обамеянга

    Руководство «Боруссии» из Дортмунда вступит в переговоры о продаже Пьера-Эмерика Обамеянга, на которого претендует мадридский «Реал», только в том случае, если за нападающего будет предложено не менее 70 миллионов евро.

    Действующий контракт Обамеянга с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года, однако сам футболист дал понять, что не прочь перебраться в стан сливочных.

    Сообщается, что «Реал» может вернуться к обсуждению данного вопроса в конце сезона.

    В текущем чемпионате Бундеслиги 27-летний футболист забил 17 мячей в 17 матчах за «Боруссию». Также на его счету одна голевая передача.

    Источник: Goal.com

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    09.02.2017 23:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +271

      artem 81 10 февраля 2017, 05:17

      заберут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 февраля 2017, 02:07

      Не плохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 10 февраля 2017, 00:58

      В Китай езжай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 10 февраля 2017, 00:58

      мир сошёл с ума

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 10 февраля 2017, 00:56

      Адекватные деньги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 10 февраля 2017, 00:38

      Интересно, что в ФИФА 17 он мне во столько же обошёлся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Zep 10 февраля 2017, 00:26

      Блядиннннна которую лечить надо

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 10 февраля 2017, 00:17

      ...Реал купит без проблем...

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 10 февраля 2017, 00:12

      Стартовая сумма вполне произносимая, учитывая реалии современного футбола и уровень Обамеянга. Больше волнует вопрос кем его полноценно заменить в случае продажи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 10 февраля 2017, 00:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нормально еще

      -9
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      Рейтинг: +5904

      mialkov > Михаил Шевченко 10 февраля 2017, 00:13

      Да уж, аватарка у тебя вызывающая... Получай за это и от меня минус. Что ж ты сидишь на российском сайте, коли ненавидишь нас?

      3
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