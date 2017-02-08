Мутко: «Кот-д’Ивуар – серьезный соперник для сборной России»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Кот-д’Ивуара. Ранее стало известно, что встреча пройдет 24 марта в Краснодаре.

«Мы ведем переговоры с разными сборными, всегда хочется найти серьезного соперника. Кот-д’Ивуар – хорошая сборная с отличным подбором игроков. Для нас это серьезный и интересный спарринг партнер. Мы исходили из интересов сборной. Мы уже определились с двумя соперниками на март и получили двух достойных соперников в лице Кот-д’Ивуара и Бельгии.

План подготовки сборной России сверстан, все продуманно. Сначала команда потренируется в Краснодаре, сыграет на новом стадионе. Потом сборная России полетит в Сочи, где в матче с Бельгией откроет стадион «Фишт», — сказал Мутко.