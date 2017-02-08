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    Мутко: «Кот-д’Ивуар – серьезный соперник для сборной России»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Кот-д’Ивуара. Ранее стало известно, что встреча пройдет 24 марта в Краснодаре.

    «Мы ведем переговоры с разными сборными, всегда хочется найти серьезного соперника. Кот-д’Ивуар – хорошая сборная с отличным подбором игроков. Для нас это серьезный и интересный спарринг партнер. Мы исходили из интересов сборной. Мы уже определились с двумя соперниками на март и получили двух достойных соперников в лице Кот-д’Ивуара и Бельгии.

    План подготовки сборной России сверстан, все продуманно. Сначала команда потренируется в Краснодаре, сыграет на новом стадионе. Потом сборная России полетит в Сочи, где в матче с Бельгией откроет стадион «Фишт», — сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2017 16:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 8 февраля 2017, 20:56

      Если успеешь довести до ума Фишт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 8 февраля 2017, 20:53

      Загнал все виды спорта в ж..пу,и сидит сцука,умные речи толкает!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 февраля 2017, 17:23

      Главный соперник Мудко, ни дать, ни взять,
      Из-за него можем всё проиграть.
      Как проиграли легкоатлеты и инвалиды.
      А у него, сука, всё перспективные виды...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 февраля 2017, 16:27

      Кот-д'Ивуар серьёзный соперник для всех,а для сборной России тем более...

      2
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