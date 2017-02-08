Кержаков: «Месси или Аршавин? Аршавин»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков ответил на несколько блиц-вопросов. 34-летний россиянин предпочел своего бывшего одноклубника Андрея Аршавина, ныне выступающего за «Кайрат», форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Месси или Роналду? Месси. Месси или Аршавин? Аршавин! Виллаш-Боаш или Спаллетти? Спаллетти. Спаллетти или Петржела? Петржела. Ленинград или Санкт-Петербург? Ленинград. «Оп, давай-давай!» или гимн Лиги чемпионов? «Оп, давай-давай!». Юрий Лодыгин или Михаил Кержаков? Конечно, Кержаков», — сказал нападающий «Зенита».

В нынешнем сезоне чемпионата России Александр Кержаков провел девять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.