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    Кержаков: «Месси или Аршавин? Аршавин»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков ответил на несколько блиц-вопросов. 34-летний россиянин предпочел своего бывшего одноклубника Андрея Аршавина, ныне выступающего за «Кайрат», форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

    «Месси или Роналду? Месси. Месси или Аршавин? Аршавин! Виллаш-Боаш или Спаллетти? Спаллетти. Спаллетти или Петржела? Петржела. Ленинград или Санкт-Петербург? Ленинград. «Оп, давай-давай!» или гимн Лиги чемпионов? «Оп, давай-давай!». Юрий Лодыгин или Михаил Кержаков? Конечно, Кержаков», — сказал нападающий «Зенита».

    В нынешнем сезоне чемпионата России Александр Кержаков провел девять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2017 15:41
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    Комментарии19
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 8 февраля 2017, 23:25

      ничего удивительного,человек без мозга выбрал себе подобного.Не уверен что ногопалка вообще знает кто такой Месси

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      diktatop 8 февраля 2017, 19:37

      удар по воротам или мимо? Мимо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > diktatop 8 февраля 2017, 22:42

      )))))))))))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > VGreen 8 февраля 2017, 22:48

      Ну и за что ты мне поставил минус?Можешь объяснить?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > АЛЕКС 58 8 февраля 2017, 23:01

      )))))

      вообще то у твоего комментария мой единственный плюс пока)

      не думал что тут так загоняются по минусам плюсам))
      а так я очень посмеялся с твоего комментария)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > VGreen 8 февраля 2017, 23:07

      О маразме? ОТ ТЕБЯ МИНУС,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > АЛЕКС 58 9 февраля 2017, 01:02

      аа, это ты снизу. не понравилось потому что.

      ничего себе, ты даже создал отдельный аккаунт с ником "Недовольный" и зашел в мой профиль и на все мои комменты минусов понаставил, а на свои тут плюсы)

      ну и загоны)) будь проще

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > VGreen 9 февраля 2017, 01:53

      мНЕ ОДНОГО АККАУНТА ХВАТАЕТ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 8 февраля 2017, 19:24

      Дааааа!! Маразм крепчает!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 февраля 2017, 18:07

      как в детстве..кто сильнее..только этот взрослый дебил не честно отвечал..аршаве до месси,как тебе до среднего тренера..

      -3
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      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Chernyi Lis 8 февраля 2017, 18:33

      Тебе не понять((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Mr Abdullaev 8 февраля 2017, 19:44

      да все понятно..подхлимашь опять..к своим..но никак не по справедливости и честности

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 8 февраля 2017, 17:31

      Вопросы такие же дауны задавали ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 8 февраля 2017, 17:09

      Новость или какой-то бред?
      Очевиден ответ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 8 февраля 2017, 16:33

      Что за глупый опрос???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 8 февраля 2017, 16:13

      Ура-идиотизм?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 8 февраля 2017, 16:09

      Опять кокса нанюхался!!!! Заепали уже, когда они будут в футбол нормально играть???

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 8 февраля 2017, 15:58

      Компромисс. Арш - русский Месси)))

      1
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