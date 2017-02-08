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    Мутко: «24 марта сборная России проведет товарищеский матч. Соперника вы знаете»

    Президент РФС Виталий Мутко сообщил о том, что определился соперник сборной России по второму товарищескому матчу в марте. Первой командой, которая сыграет против россиян 28 марта, будет сборная Бельгии.

    «Второй соперник есть, и вы знаете кто. Нужен подписанный контракт, все согласовано. Мы уже дату поставили, я письмо отправил на Первый канал, время попросил нужное, указал, что мы с ними играем 24-го. Мы хотели бы трансляцию на Первом канале.

    Работаем, непростая тема, все играют квалификацию, у всех непростые задачи. Круг претендентов достаточно широк. У нас есть два месяца сложных, когда практически все играют, только Океания свободна. У нас достаточно мыслей и предложений, думаю, спарринги будут хорошие», – сказал Мутко.

    Ранее сообщалось, что в марте сборная России может сыграть против команды Кот-д'Ивуара.

    Источник: ТАСС

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    08.02.2017 14:29
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