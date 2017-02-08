Суарес: «Мое удаление? Это смешно. Мы уже знаем, как все устроено»

И как же всё устроено?
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес остался недоволен судейством в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико» (1:1). Напомним, что уругваец получил в концовке встречи две желтые карточки и был удален с поля.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен обжаловать удаление 30-летнего форварда.
«Мое удаление? Мы уже знаем, как здесь все устроено. Там даже не было фола. Я просто повернулся, а судья, кажется, просто хотел отправить меня с поля. Посмотрим, что клуб сможет сделать.
Мне смешно. Подобное необъяснимо, но мы уже привыкли», – сказал Суарес.
Suarez gets straight red card— Bazinga Cooper (@iqdefinesyou) 7 февраля 2017 г.
Copa del rey still will go to #barca #FCBATM #FCBAtleti #atm pic.twitter.com/KF3jglk8D0