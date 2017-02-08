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  • Суарес: «Мое удаление? Это смешно. Мы уже знаем, как все устроено»

Суарес: «Мое удаление? Это смешно. Мы уже знаем, как все устроено»

8 февраля 2017, 12:36
12

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес остался недоволен судейством в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико» (1:1). Напомним, что уругваец получил в концовке встречи две желтые карточки и был удален с поля.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен обжаловать удаление 30-летнего форварда.

«Мое удаление? Мы уже знаем, как здесь все устроено. Там даже не было фола. Я просто повернулся, а судья, кажется, просто хотел отправить меня с поля. Посмотрим, что клуб сможет сделать.

Мне смешно. Подобное необъяснимо, но мы уже привыкли», – сказал Суарес.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Football Espana
Испания. Кубок Барселона Атлетико Суарес Луис
Комментарии (12)
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Павел Буре
1486546901
А мне не смешно! Да судейство в испании не на должном уровне, но признаться давно я не видел настолько слабую барселону на протяжении целого сезона. В чемпионате испании куча ничьих, атлетико по сумме двух встреч должен был проходить барселону без проблем. Надеюсь что они пик своей физической формы готовят на весну, но тогда как быть с ПСЖ??? (болею за барселону со времен роналдо.)
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Den Bull
1486548712
Не переживай всё хорошо)
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MrRonRSM
1486549381
Ну контакт как бы был и это все в движении, но та 2 повторно видно что не было удара и злого умысла ну и тем более это не как не тянет на красную т.е. 2 желтую
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Benifacto
1486550367
это смешно, фол в атаке, да еще и в центре поля....судейство нулевое...
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МашкинаЛяжка
1486552055
не забудьте ещё обжаловать незащитанный гол Гризмана
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МашкинаЛяжка
1486552261
А вообще Суарез сам виноват. Зная, что у тебя жёлтая, что идут последние минуты матча, борясь в центре поля, в безобидной ситуации выставляет локоть... Зачееем? Просто зачем???
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ivanthebest
1486552733
Он серьёзно? Не болею ни за тех, ни за других, ни даже за Реал, но смотря вчерашний матч, я бы больше отметил поблажки со стороны судей для Барселоны, но никак не для Атлетико... Спорные решения были в обе стороны, но вот удаление здесь было, без вопросов, за счёт руки, Суарес выборол позицию, было движение рукой в сторону лица, а игра в лицо соперника это по всем правилам жёлтая. Если локтём целенаправленно то красная. Почитайте свежие правила. Ну и плюс чистый гол матрасов, который отменили, что-то про него никто не говорит. И где здесь предвзятость? По=хорошему, матрасники были лучше по сумме матчей и они должны были пройти дальше, но где-то не свезло, а где-то чистые моменты переиначили в сторону соперника...
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directorpg
1486567975
В спорных моментах нужен, как в волейболе, видеоповтор
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sir_Alex
1486569039
И как же всё устроено?
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