Суарес: «Мое удаление? Это смешно. Мы уже знаем, как все устроено»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес остался недоволен судейством в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико» (1:1). Напомним, что уругваец получил в концовке встречи две желтые карточки и был удален с поля.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен обжаловать удаление 30-летнего форварда.

«Мое удаление? Мы уже знаем, как здесь все устроено. Там даже не было фола. Я просто повернулся, а судья, кажется, просто хотел отправить меня с поля. Посмотрим, что клуб сможет сделать.

Мне смешно. Подобное необъяснимо, но мы уже привыкли», – сказал Суарес.

