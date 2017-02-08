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    Суарес: «Мое удаление? Это смешно. Мы уже знаем, как все устроено»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес остался недоволен судейством в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико» (1:1). Напомним, что уругваец получил в концовке встречи две желтые карточки и был удален с поля.

    Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен обжаловать удаление 30-летнего форварда.

    «Мое удаление? Мы уже знаем, как здесь все устроено. Там даже не было фола. Я просто повернулся, а судья, кажется, просто хотел отправить меня с поля. Посмотрим, что клуб сможет сделать.

    Мне смешно. Подобное необъяснимо, но мы уже привыкли», – сказал Суарес.

    Источник: Football Espana

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    08.02.2017 12:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 18:50

      И как же всё устроено?

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 8 февраля 2017, 18:32

      В спорных моментах нужен, как в волейболе, видеоповтор

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 февраля 2017, 14:18

      Он серьёзно? Не болею ни за тех, ни за других, ни даже за Реал, но смотря вчерашний матч, я бы больше отметил поблажки со стороны судей для Барселоны, но никак не для Атлетико... Спорные решения были в обе стороны, но вот удаление здесь было, без вопросов, за счёт руки, Суарес выборол позицию, было движение рукой в сторону лица, а игра в лицо соперника это по всем правилам жёлтая. Если локтём целенаправленно то красная. Почитайте свежие правила. Ну и плюс чистый гол матрасов, который отменили, что-то про него никто не говорит. И где здесь предвзятость? По=хорошему, матрасники были лучше по сумме матчей и они должны были пройти дальше, но где-то не свезло, а где-то чистые моменты переиначили в сторону соперника...

      1
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > ivanthebest 8 февраля 2017, 16:22

      может тогда скажешь на какой секунде было движение локтем в сторону лица?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > rLt_Ortriwar 8 февраля 2017, 16:32

      читай внимательней, я написал движение руки... а это вторая жёлтая... был бы локоть, тогда основания были бы уже для прямой красной...

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      Рейтинг: +571

      levon_man > ivanthebest 8 февраля 2017, 19:53

      Фол был, но не на желтую. Грубости не было

      0
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 8 февраля 2017, 14:11

      А вообще Суарез сам виноват. Зная, что у тебя жёлтая, что идут последние минуты матча, борясь в центре поля, в безобидной ситуации выставляет локоть... Зачееем? Просто зачем???

      0
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 8 февраля 2017, 14:07

      не забудьте ещё обжаловать незащитанный гол Гризмана

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 8 февраля 2017, 13:39

      это смешно, фол в атаке, да еще и в центре поля....судейство нулевое...

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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 8 февраля 2017, 13:23

      Ну контакт как бы был и это все в движении, но та 2 повторно видно что не было удара и злого умысла ну и тем более это не как не тянет на красную т.е. 2 желтую

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 февраля 2017, 13:11

      Не переживай всё хорошо)

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 8 февраля 2017, 12:41

      А мне не смешно! Да судейство в испании не на должном уровне, но признаться давно я не видел настолько слабую барселону на протяжении целого сезона. В чемпионате испании куча ничьих, атлетико по сумме двух встреч должен был проходить барселону без проблем. Надеюсь что они пик своей физической формы готовят на весну, но тогда как быть с ПСЖ??? (болею за барселону со времен роналдо.)

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