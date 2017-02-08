Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто в свой день рождения получил красную карточку

Впервые в своей карьере полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто удалился с поля. Случилось это в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского «Атлетико». Роберто получил две желтые карточки, покинув игру на 52-й минуте. Игрок «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско тоже не доиграл встречу до конца.

Отметим, что сегодня игрок празднует день рождения. Роберто исполнилось 25 лет. В текущем испанском сезоне на счету футболиста 17 матчей и четыре голевые передачи. Стоимость испанца оценивается в 21 миллион фунтов. Всю профессиональную карьеру Серхи Роберто выступает за «Барселону».