Серия А. Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Фиорентину» и выйти на второе место

В матче 23-го тура Серии А «Рома» на своем поле добилась победы над «Фиорентиной» – 2:0. Голами в составе римского клуба отметились Эдин Джеко, который забил в пятой встрече подряд, Федерико Фасио и Раджа Наингголан.

Таким образом, «волки» набрали 50 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. «Фиорентина» после поражения опустилась на восьмую строчку.

Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

Рома – Фиорентина – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Джеко, 39; 2:0 – Фасио, 58; 3:0 – Наингголан, 75; 4:0 – Джеко, 83.

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