Александр Кержаков заявил о желании получить тренерское образование

Форвард «Зенита» Александр Кержаков подчеркнул, что хотел бы остаться в футболе после завершения карьеры игрока и получить тренерское образование. По словам нападающего, ему интересно попробовать себя в данной профессии.

«Естественно, хочется остаться в футболе. Нет такой профессии, в которой я себя не вижу, но ни с кем из руководства эту тему не обсуждал. Спортивный директор, генеральный директор, тренер — в будущем все возможно. Не знаю, что в итоге получится. Вот тренером вратарей, наверное, не мог бы работать. Идеальный вариант – быть нужным и применять свои навыки и знания на пользу. Мне бы хотелось получить тренерское образование. Не только для перспективы работать тренером – это мне просто интересно. Интересно понять нюансы с тренерской стороны», – сказал Кержаков.

В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в 13-ти встречах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.