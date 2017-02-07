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    Александр Кержаков заявил о желании получить тренерское образование

    Форвард «Зенита» Александр Кержаков подчеркнул, что хотел бы остаться в футболе после завершения карьеры игрока и получить тренерское образование. По словам нападающего, ему интересно попробовать себя в данной профессии.

    «Естественно, хочется остаться в футболе. Нет такой профессии, в которой я себя не вижу, но ни с кем из руководства эту тему не обсуждал. Спортивный директор, генеральный директор, тренер — в будущем все возможно. Не знаю, что в итоге получится. Вот тренером вратарей, наверное, не мог бы работать. Идеальный вариант – быть нужным и применять свои навыки и знания на пользу. Мне бы хотелось получить тренерское образование. Не только для перспективы работать тренером – это мне просто интересно. Интересно понять нюансы с тренерской стороны», – сказал Кержаков.

    В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в 13-ти встречах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2017 17:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 21:35

      Второй Валера Карпин))

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 19:21

      тоже не думал о нём как о тренере.Он же как Бердыев в бытность игроком с тетрадкой не бегает.Не верю в него как в тренера.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 февраля 2017, 17:48

      Как-то не верится в его успех. На лице написано - не тренер. Ну если только в роли детского тренера.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > APchelov 7 февраля 2017, 18:49

      Как то хочется с Вами коллега согласиться,
      Что у Онопко, что У Кержака не тренерские лица.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 7 февраля 2017, 17:17

      Для этого надо поступить в ВШТ. Но Кержаков не попадет.

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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > mgordeev 7 февраля 2017, 23:48

      Вот Аршавин не хочет. А зря. У него бы получилось.

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