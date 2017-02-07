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  • Александр Кержаков заявил о желании получить тренерское образование

Александр Кержаков заявил о желании получить тренерское образование

7 февраля 2017, 17:13
6

Форвард «Зенита» Александр Кержаков подчеркнул, что хотел бы остаться в футболе после завершения карьеры игрока и получить тренерское образование. По словам нападающего, ему интересно попробовать себя в данной профессии.

«Естественно, хочется остаться в футболе. Нет такой профессии, в которой я себя не вижу, но ни с кем из руководства эту тему не обсуждал. Спортивный директор, генеральный директор, тренер — в будущем все возможно. Не знаю, что в итоге получится. Вот тренером вратарей, наверное, не мог бы работать. Идеальный вариант – быть нужным и применять свои навыки и знания на пользу. Мне бы хотелось получить тренерское образование. Не только для перспективы работать тренером – это мне просто интересно. Интересно понять нюансы с тренерской стороны», – сказал Кержаков.

В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в 13-ти встречах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (6)
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mgordeev
1486477027
Для этого надо поступить в ВШТ. Но Кержаков не попадет.
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APchelov
1486478928
Как-то не верится в его успех. На лице написано - не тренер. Ну если только в роли детского тренера.
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Gullit 76
1486484465
тоже не думал о нём как о тренере.Он же как Бердыев в бытность игроком с тетрадкой не бегает.Не верю в него как в тренера.
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sir_Alex
1486492537
Второй Валера Карпин))
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