«Барселона» примет «Атлетико» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании

Во вторник, 7 февраля, пройдет ответный матч полуфинальной стадии Кубка Испании, в котором «Барселона» на своем поле встретится с «Атлетико». Первый матч, который закончился гостевой победой каталонцев со счетом 2:1, оставил много вопросов, на которые сегодня футболисты из Мадрида попытаются дать ответы.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико». Начало в 23:00, не пропустите!

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