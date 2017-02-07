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    «Барселона» примет «Атлетико» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании

    Во вторник, 7 февраля, пройдет ответный матч полуфинальной стадии Кубка Испании, в котором «Барселона» на своем поле встретится с «Атлетико». Первый матч, который закончился гостевой победой каталонцев со счетом 2:1, оставил много вопросов, на которые сегодня футболисты из Мадрида попытаются дать ответы.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико». Начало в 23:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2017 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +571

      levon_man 7 февраля 2017, 16:50

      Вперед, Барса!!!! Ты лучшая во всем мире!!!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 11:41

      Ничья два два.

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