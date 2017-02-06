Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Форлан: «При Венгере «Арсенал» так и не станет реальным претендентом на чемпионство»

    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан, защищающий ныне цвета «Мумбаи Сити», высказал мнение по поводу работы главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Уругваец считает, что руководству «канониров», которые давно не могут выиграть какой-либо серьезный трофей, стоит задуматься над приглашением нового специалиста.

    «Венгер останется в истории как величайший тренер. Тем не менее, вот уже сколько лет «Арсенал» не может завоевать чемпионский титул.

    Люди по-разному оценивают его работу. И это меня печалит, ведь француз – прекраснейший специалист. Меня восхищает то, сколько времени он тренирует «канониров», но что-то идет не совсем так, так нужно. Пока Венгер в клубе, «Арсенал» так и не станет реальным претендентом на чемпионство.

    Красно-белые должны изменить концепцию, мышление, и эти изменения должны начаться именно с тренера. Если он не смог добиться поставленных целей, то с ним стоит попрощаться. «Манчестер Юнайтед» до сих пор «буксует» после ухода Алекса Фергюсона, но подобный шаг в «Арсенале» может принести свои плоды.

    Клуб нуждается в свежих современных идеях, новые тренерах и футболистах. Или руководство «Арсенала» полностью удовлетворено происходящим? Фраза «Арсенал» – претендент на титул» вызывает у большинства людей смех, потому как они не могут даже представить себе подобного», – написал Форлан в своей колонке для The National.

    Венгер руководит лондонским клубом с 1996 года. За время своего пребывания у руля «Арсенала» француз трижды приводил его к золотым медалям чемпионата Англии. В последний раз это случалось в сезоне-2003/04.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2017 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 февраля 2017, 07:40

      Много таких "специалистов" советующих сменить тренера... Результат не на 100% зависит от тренера, но и от игроков, их профессионализма, желания побеждать, самоотдачи. А смена тренера не будет панацеей. Легко сказать: надо сменить тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 7 февраля 2017, 05:19

      рано старика Арсена списываете, ребята...как не крути Арсенал самый стабильный клуб АПЛ за последние 20 лет...а перерывы между чемпионством у многих топ-клубов АПЛ были гораздо длиннее чем нсейчас у Арсенала - просто гляньте статистику, если интересно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      falanor 6 февраля 2017, 22:06

      слишком часто Арсеналу не хватает бойцовского духа. "умри но выиграй" - вот что должны понять эти парни. если не понимают смысл этой фразы пускай спросят у Лестера - там парни объяснят что это такое. сами футболисты не шибко стремятся умирать на поле за золото. а че - в топ 4 пройдут 100%, ЛЧ каждый год, жизнь в Лондоне, зарплаты космические, инфраструктура клуба одна из лучших в мире. нафига потеть на поле? еще можно и причесочку помять (а ее делать часа 3 приходится)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +421

      LMI > falanor 7 февраля 2017, 10:10

      Лестер - это полнейшее недорозумение прошлого сезона. И вот этот выкидыш по всей вероятности ДЕЙСТВИТЕЛЬНО умрет в этом сезоне и отправиться туда откуда и вылез. Хотя, спору нет - кубок АПЛ взяли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 6 февраля 2017, 20:01

      Я видел гол Форлана))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 6 февраля 2017, 19:48

      Теперь дела обстоят именно так, но это теперь, а не всегда так было

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 февраля 2017, 19:22

      Думаю да.Это последние его два года в Арсенале.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Gullit 76 6 февраля 2017, 19:53

      Как жена с которой прожил много лет.Любовь прошла,разводиться боязно.Привычка однако!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11