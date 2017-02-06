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  • Форлан: «При Венгере «Арсенал» так и не станет реальным претендентом на чемпионство»

Форлан: «При Венгере «Арсенал» так и не станет реальным претендентом на чемпионство»

6 февраля 2017, 18:59
8

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан, защищающий ныне цвета «Мумбаи Сити», высказал мнение по поводу работы главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Уругваец считает, что руководству «канониров», которые давно не могут выиграть какой-либо серьезный трофей, стоит задуматься над приглашением нового специалиста.

«Венгер останется в истории как величайший тренер. Тем не менее, вот уже сколько лет «Арсенал» не может завоевать чемпионский титул.

Люди по-разному оценивают его работу. И это меня печалит, ведь француз – прекраснейший специалист. Меня восхищает то, сколько времени он тренирует «канониров», но что-то идет не совсем так, так нужно. Пока Венгер в клубе, «Арсенал» так и не станет реальным претендентом на чемпионство.

Красно-белые должны изменить концепцию, мышление, и эти изменения должны начаться именно с тренера. Если он не смог добиться поставленных целей, то с ним стоит попрощаться. «Манчестер Юнайтед» до сих пор «буксует» после ухода Алекса Фергюсона, но подобный шаг в «Арсенале» может принести свои плоды.

Клуб нуждается в свежих современных идеях, новые тренерах и футболистах. Или руководство «Арсенала» полностью удовлетворено происходящим? Фраза «Арсенал» – претендент на титул» вызывает у большинства людей смех, потому как они не могут даже представить себе подобного», – написал Форлан в своей колонке для The National.

Венгер руководит лондонским клубом с 1996 года. За время своего пребывания у руля «Арсенала» француз трижды приводил его к золотым медалям чемпионата Англии. В последний раз это случалось в сезоне-2003/04.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Форлан Диего Венгер Арсен
Комментарии (8)
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Gullit 76
1486398151
Думаю да.Это последние его два года в Арсенале.
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LMI
1486399701
Теперь дела обстоят именно так, но это теперь, а не всегда так было
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gigs84
1486400491
Я видел гол Форлана))
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falanor
1486407979
слишком часто Арсеналу не хватает бойцовского духа. "умри но выиграй" - вот что должны понять эти парни. если не понимают смысл этой фразы пускай спросят у Лестера - там парни объяснят что это такое. сами футболисты не шибко стремятся умирать на поле за золото. а че - в топ 4 пройдут 100%, ЛЧ каждый год, жизнь в Лондоне, зарплаты космические, инфраструктура клуба одна из лучших в мире. нафига потеть на поле? еще можно и причесочку помять (а ее делать часа 3 приходится)
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murakami777
1486433966
рано старика Арсена списываете, ребята...как не крути Арсенал самый стабильный клуб АПЛ за последние 20 лет...а перерывы между чемпионством у многих топ-клубов АПЛ были гораздо длиннее чем нсейчас у Арсенала - просто гляньте статистику, если интересно...
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Superviser77
1486442433
Много таких "специалистов" советующих сменить тренера... Результат не на 100% зависит от тренера, но и от игроков, их профессионализма, желания побеждать, самоотдачи. А смена тренера не будет панацеей. Легко сказать: надо сменить тренера.
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