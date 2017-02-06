Форлан: «При Венгере «Арсенал» так и не станет реальным претендентом на чемпионство»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан, защищающий ныне цвета «Мумбаи Сити», высказал мнение по поводу работы главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Уругваец считает, что руководству «канониров», которые давно не могут выиграть какой-либо серьезный трофей, стоит задуматься над приглашением нового специалиста.

«Венгер останется в истории как величайший тренер. Тем не менее, вот уже сколько лет «Арсенал» не может завоевать чемпионский титул.

Люди по-разному оценивают его работу. И это меня печалит, ведь француз – прекраснейший специалист. Меня восхищает то, сколько времени он тренирует «канониров», но что-то идет не совсем так, так нужно. Пока Венгер в клубе, «Арсенал» так и не станет реальным претендентом на чемпионство.

Красно-белые должны изменить концепцию, мышление, и эти изменения должны начаться именно с тренера. Если он не смог добиться поставленных целей, то с ним стоит попрощаться. «Манчестер Юнайтед» до сих пор «буксует» после ухода Алекса Фергюсона, но подобный шаг в «Арсенале» может принести свои плоды.

Клуб нуждается в свежих современных идеях, новые тренерах и футболистах. Или руководство «Арсенала» полностью удовлетворено происходящим? Фраза «Арсенал» – претендент на титул» вызывает у большинства людей смех, потому как они не могут даже представить себе подобного», – написал Форлан в своей колонке для The National.

Венгер руководит лондонским клубом с 1996 года. За время своего пребывания у руля «Арсенала» француз трижды приводил его к золотым медалям чемпионата Англии. В последний раз это случалось в сезоне-2003/04.