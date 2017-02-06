Энрике: «Барселона» будет рада еще раз выйти в финал Кубка Испании»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал предстоящий ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико». В первой встрече в Мадриде сине-гранатовые одержали победу (2:1).

«Мои игроки являются экспертами в больших играх. Кубок Испании – это очень хорошее соревнование для «Барселоны», мы будем рады выйти в финал еще раз.

«Атлетико» нужно побеждать и забивать как минимум дважды, так что мы можем увидеть «матрасников», которые вынуждены рисковать.

Мы рассчитываем на болельщиков, их поддержка будет иметь жизненно важное значение», – сказал Энрике.

Поединок «Барселона» – «Атлетико» состоится во вторник, 7 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.