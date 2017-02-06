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    Энрике: «Барселона» будет рада еще раз выйти в финал Кубка Испании»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал предстоящий ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико». В первой встрече в Мадриде сине-гранатовые одержали победу (2:1).

    «Мои игроки являются экспертами в больших играх. Кубок Испании – это очень хорошее соревнование для «Барселоны», мы будем рады выйти в финал еще раз.

    «Атлетико» нужно побеждать и забивать как минимум дважды, так что мы можем увидеть «матрасников», которые вынуждены рисковать.

    Мы рассчитываем на болельщиков, их поддержка будет иметь жизненно важное значение», – сказал Энрике.

    Поединок «Барселона» – «Атлетико» состоится во вторник, 7 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Барселона»

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    06.02.2017 17:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      Seven 115 7 февраля 2017, 19:50

      я верю в вас Барса!

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      Рейтинг: +271

      artem 81 6 февраля 2017, 19:54

      Чемпионы

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