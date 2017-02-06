Ибрагимович: «Мой рекорд в АПЛ – это то, что я делаю каждый год, – просто продолжаю свою работу»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подчеркнул, что в его рекорде, установленном в АПЛ, нет ничего необычного. Напомним, 35-летний швед стал самым возрастным футболистом, которому покорился рубеж в 15 голов за сезон в Премьер-лиге, забитых нападающим манкунианцев в 23-х встречах.

«Я поставил перед собой одну цель, но вы пока о ней ничего не узнаете, так она еще не достигнута.

Мои голы? Я забиваю их из года в год, в этом нет абсолютно ничего нового. Просто выполняю свои обязанности. В минувшем сезоне записал на свой счет 27 мячей, примерно столько же я забивал и ранее.

Способен ли «Манчестер Юнайтед» пробиться в Лигу чемпионов? Вполне. Раньше мы значительно отставали от первой четверки, сейчас же наша команда уже намного ближе к ней», – сказал Ибрагимович.

По итогам 24-х туров «красные дьяволы» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Арсенала», занимающего четвертое место, лишь на два очка.