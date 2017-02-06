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    Ибрагимович: «Мой рекорд в АПЛ – это то, что я делаю каждый год, – просто продолжаю свою работу»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подчеркнул, что в его рекорде, установленном в АПЛ, нет ничего необычного. Напомним, 35-летний швед стал самым возрастным футболистом, которому покорился рубеж в 15 голов за сезон в Премьер-лиге, забитых нападающим манкунианцев в 23-х встречах.

    «Я поставил перед собой одну цель, но вы пока о ней ничего не узнаете, так она еще не достигнута.

    Мои голы? Я забиваю их из года в год, в этом нет абсолютно ничего нового. Просто выполняю свои обязанности. В минувшем сезоне записал на свой счет 27 мячей, примерно столько же я забивал и ранее.

    Способен ли «Манчестер Юнайтед» пробиться в Лигу чемпионов? Вполне. Раньше мы значительно отставали от первой четверки, сейчас же наша команда уже намного ближе к ней», – сказал Ибрагимович.

    По итогам 24-х туров «красные дьяволы» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Арсенала», занимающего четвертое место, лишь на два очка.

    Источник: Skysports

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    06.02.2017 13:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 6 февраля 2017, 18:02

      по моему мнению - он лучший игрок на данный момент. в АПЛ - так уж точно

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 6 февраля 2017, 16:31

      красава! конечно вполне пройдёте в ЛЧ, отставание мизерное даже до 2 места) а если бы не глупейшая серия 1-1 и 0-0, то комфортно бы сидели на вершине и трепали нервы Челси) но ладно, продолжай в том же духе)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 6 февраля 2017, 14:53

      трудоголик и красавчик

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 6 февраля 2017, 14:14

      Мне одному кажется что он с годами только лучше становится как он таком уровне столько лет держится и не просто держится а ещи является одним из лидиров в команде

      2
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      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Daxa 09 6 февраля 2017, 19:56

      Так думают многие!

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 6 февраля 2017, 14:12

      Браво Златан.

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 6 февраля 2017, 13:38

      Ибра красава успехов тебе с МЮ!

      -1
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