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Кержаков: «Надо развеивать миф о том, что футболисты глупы»

5 февраля 2017, 12:51
18

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что сам пишет посты для своего аккаунта в Instagram. Также российский форвард подчеркнул, что необходимо развеивать миф о том, что все футболисты глупы.

«Instagram веду сам, все фотографии подписываю лично. К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то – серьезно. Все по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что не способны ничего сами придумать. Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те, и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора», — сказал Кержаков.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кержаков провел девять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (18)
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S.sol
1486288706
Ты прям служба спасения для Зенита 911 (9 матчей, 1 гол и 1 передача)... шутки и посты в Инстаграмме писать легко... А вот не говорить и не делать глупости, когда ты популярен - уже сложнее.
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nik55
1486288812
начни с себя
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Zenit2312
1486289588
Мамаеву и кокорину расскажи
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спартак спартаков1
1486290825
только тебе и развеивать.смех
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Garrincha58
1486291791
Керж был бы поумней не потерял бы 10 лямов у.е
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la verdad
1486293150
Согласен с Сашей. Они не глупы, а тупы, как брёвна.
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Zeff
1486293652
У нас в школе было три девятых класса, Два обычных, а третий футбольный. Около тридцати человек. Здоровые, физчески развитые. По виду смотрелись года на 2--3 старше нас. Но по уму нет. То что плохо учились это само собой. (Сборы, турниры учёбе не способствуют, а преподаватели были принципиальные). Просто в общении чувствовалось, что по развитию на те же 2--3 года отставали. Но современная система обучения это нечто. По сравнению с нынешними выпускниками, те наши футболисты профессора. Так, что всё относительно.
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subbotaspartak
1486294333
Кержак сам фотографии подписал!!!!!! Толстой не Толстой, Боря Акунин завидовать стал.
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edw7777
1486305442
Я думаю, что никто и не говорит, что ВСЕ футболисты глупы. Просто, как говорится, в семье не без урода. Для меня Кержаков вовсе не глупец, в отличие, к примеру, от Тарасова.
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Tostao
1486307015
Саша, займись лучше чем-нибудь выполнимым и сбыточным, а фантастику оставь экспертам и журналюгам.
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