Кержаков: «Надо развеивать миф о том, что футболисты глупы»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что сам пишет посты для своего аккаунта в Instagram. Также российский форвард подчеркнул, что необходимо развеивать миф о том, что все футболисты глупы.

«Instagram веду сам, все фотографии подписываю лично. К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то – серьезно. Все по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что не способны ничего сами придумать. Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те, и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора», — сказал Кержаков.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кержаков провел девять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.