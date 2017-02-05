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    Кержаков: «Надо развеивать миф о том, что футболисты глупы»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что сам пишет посты для своего аккаунта в Instagram. Также российский форвард подчеркнул, что необходимо развеивать миф о том, что все футболисты глупы.

    «Instagram веду сам, все фотографии подписываю лично. К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то – серьезно. Все по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что не способны ничего сами придумать. Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те, и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора», — сказал Кержаков.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кержаков провел девять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.02.2017 12:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 7 февраля 2017, 02:07

      да, писать посты для Instagram это достижение))))))))

      в первый раз послушав его богатую речь был разочарован- на поле он куда лучше смотрелся...)

      0
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      Рейтинг: +2

      Закат 5 февраля 2017, 22:20

      Сам пишет посты для своего аккаунта. ДА ОН ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ё

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 февраля 2017, 18:03

      Саша, займись лучше чем-нибудь выполнимым и сбыточным, а фантастику оставь экспертам и журналюгам.

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 5 февраля 2017, 17:37

      Я думаю, что никто и не говорит, что ВСЕ футболисты глупы. Просто, как говорится, в семье не без урода. Для меня Кержаков вовсе не глупец, в отличие, к примеру, от Тарасова.

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 февраля 2017, 14:56

      как развеешь если он глуп - может хотел сказать запретить писать про глупых - тогда дело другое - они сразу поумнееют

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      Рейтинг: +18

      Перекладина 5 февраля 2017, 14:39

      так зачем дело стало?

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 февраля 2017, 14:32

      Кержак сам фотографии подписал!!!!!!
      Толстой не Толстой, Боря Акунин завидовать стал.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 февраля 2017, 14:20

      У нас в школе было три девятых класса, Два обычных, а третий футбольный. Около тридцати человек. Здоровые, физчески развитые.
      По виду смотрелись года на 2--3 старше нас. Но по уму нет. То что плохо учились это само собой. (Сборы, турниры учёбе не способствуют, а преподаватели были принципиальные). Просто в общении чувствовалось, что по развитию на те же 2--3 года отставали.
      Но современная система обучения это нечто. По сравнению с нынешними выпускниками, те наши футболисты профессора.
      Так, что всё относительно.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 февраля 2017, 14:19

      Не тупые, а своенравные

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 февраля 2017, 14:12

      Согласен с Сашей. Они не глупы, а тупы, как брёвна.

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