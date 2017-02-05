Оланаре: «Мне деньги безразличны, на первом месте – футбол!»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о своих физических кондициях. По словам нигерийца, он готов выйти на поле на следующем сборе армейцев. Также форвард поделился своим мнением о китайском футболе.

– Как оцените свои физические кондиции? – первый вопрос фактурному форварду армейцев.

– Чувствую себя хорошо. Колено не беспокоит. Набираю форму, уже участвую в двусторонках. Не терпится выйти на поле в контрольных встречах. Думаю, это произойдет на следующем сборе.

– Сейчас все рвутся в Китай. А вы, наоборот, уехали оттуда. Как так получилось?

– Там уже пробыл какое-то время. Я еще молод и хочу, чтобы карьера развивалась, а для этого нужно выступать на высоком уровне. Поэтому и принял решение покинуть Китай. Необходимо прогрессировать, развиваться.

– Неужели не завидуете тем футболистам, у которых в Поднебесной сумасшедшие зарплаты?

– Это не моя проблема. Мне эти деньги безразличны, все это не трогает. На первом месте – футбол!

Оланаре подписал контракт с ЦСКА этой зимой. Соглашение сторон рассчитано на 4,5 года.