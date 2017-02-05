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    Оланаре: «Мне деньги безразличны, на первом месте – футбол!»

    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о своих физических кондициях. По словам нигерийца, он готов выйти на поле на следующем сборе армейцев. Также форвард поделился своим мнением о китайском футболе.

    – Как оцените свои физические кондиции? – первый вопрос фактурному форварду армейцев.

    – Чувствую себя хорошо. Колено не беспокоит. Набираю форму, уже участвую в двусторонках. Не терпится выйти на поле в контрольных встречах. Думаю, это произойдет на следующем сборе.

    – Сейчас все рвутся в Китай. А вы, наоборот, уехали оттуда. Как так получилось?

    – Там уже пробыл какое-то время. Я еще молод и хочу, чтобы карьера развивалась, а для этого нужно выступать на высоком уровне. Поэтому и принял решение покинуть Китай. Необходимо прогрессировать, развиваться.

    – Неужели не завидуете тем футболистам, у которых в Поднебесной сумасшедшие зарплаты?

    – Это не моя проблема. Мне эти деньги безразличны, все это не трогает. На первом месте – футбол!

    Оланаре подписал контракт с ЦСКА этой зимой. Соглашение сторон рассчитано на 4,5 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2017 07:11
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 5 февраля 2017, 16:54

      "Что у тебя на первом месте?" - спросил Кокорин

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Zenit2312 5 февраля 2017, 13:16

      Деньги это жизнь! Футбол способ заработать на неё!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 5 февраля 2017, 12:36

      ...насмешил...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      Виталич 5 февраля 2017, 11:03

      ну-ну)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 5 февраля 2017, 10:46

      Он просто имел ввиду,что очень больших не надо,достаточно просто больших)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 февраля 2017, 10:45

      Из Китая то выгнали-шлак !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 5 февраля 2017, 10:30

      Похвально!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      Victor1961 5 февраля 2017, 10:13

      Деньги не нужны? ...Молодой ещё, не опытный.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 5 февраля 2017, 10:11

      Интересно, а зачем тогда уезжал туда?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 5 февраля 2017, 09:59

      Удачи...!!! Хотя не совсем понял этот трансфер...

      0
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