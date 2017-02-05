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  • Оланаре: «Мне деньги безразличны, на первом месте – футбол!»

Оланаре: «Мне деньги безразличны, на первом месте – футбол!»

5 февраля 2017, 07:11
15

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о своих физических кондициях. По словам нигерийца, он готов выйти на поле на следующем сборе армейцев. Также форвард поделился своим мнением о китайском футболе.

– Как оцените свои физические кондиции? – первый вопрос фактурному форварду армейцев.

– Чувствую себя хорошо. Колено не беспокоит. Набираю форму, уже участвую в двусторонках. Не терпится выйти на поле в контрольных встречах. Думаю, это произойдет на следующем сборе.

– Сейчас все рвутся в Китай. А вы, наоборот, уехали оттуда. Как так получилось?

– Там уже пробыл какое-то время. Я еще молод и хочу, чтобы карьера развивалась, а для этого нужно выступать на высоком уровне. Поэтому и принял решение покинуть Китай. Необходимо прогрессировать, развиваться.

– Неужели не завидуете тем футболистам, у которых в Поднебесной сумасшедшие зарплаты?

– Это не моя проблема. Мне эти деньги безразличны, все это не трогает. На первом месте – футбол!

Оланаре подписал контракт с ЦСКА этой зимой. Соглашение сторон рассчитано на 4,5 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оланаре Аарон
Комментарии (15)
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КЭТиК
1486273581
С таким подходом ему в Томи играть.
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pegas1276
1486275373
посмотрим чего покажет, а так пожилаю удачи и больше голов ...
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VIPded
1486276015
Удачи с ЦСКА, Аарон!!!
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Dimonadze
1486278699
Интересно, а зачем тогда уезжал туда?
Ответить
Den Bull
1486279852
Похвально!
Ответить
spartach n1
1486280721
Из Китая то выгнали-шлак !
Ответить
T 72
1486280770
Он просто имел ввиду,что очень больших не надо,достаточно просто больших)
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1bear
1486287386
...насмешил...
Ответить
Zenit2312
1486289790
Деньги это жизнь! Футбол способ заработать на неё!
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ПФК ЦСКА Моscow
1486302842
"Что у тебя на первом месте?" - спросил Кокорин
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