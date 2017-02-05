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    Гамшик: «Если не получится обойти Марадону в этом сезоне, обойду в следующем»

    Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик пообщался с журналистами после матча 23-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (7:1), в котором он оформил хет-трик.

    По словам словака, он был бы рад обойти легендарного Диего Марадону по количеству голов за неаполитанскую команду. Напомним, что в активе Гамшика 109 мячей, а у аргентинца – 115.

    «Рад, что сумел записать на свой счет хет-трик. Это большое достижение для меня. Рад, что мы прибавляем, что-то пробуем. Впереди у нас игры «Дженоа» и «Реалом». Марадона? Если не получится обойти его в этом сезоне, то сделаю это следующем. Я буду счастлив», – сказал он.

    Источник: TMW

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    05.02.2017 06:55
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