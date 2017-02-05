Гамшик: «Если не получится обойти Марадону в этом сезоне, обойду в следующем»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик пообщался с журналистами после матча 23-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (7:1), в котором он оформил хет-трик.

По словам словака, он был бы рад обойти легендарного Диего Марадону по количеству голов за неаполитанскую команду. Напомним, что в активе Гамшика 109 мячей, а у аргентинца – 115.

«Рад, что сумел записать на свой счет хет-трик. Это большое достижение для меня. Рад, что мы прибавляем, что-то пробуем. Впереди у нас игры «Дженоа» и «Реалом». Марадона? Если не получится обойти его в этом сезоне, то сделаю это следующем. Я буду счастлив», – сказал он.