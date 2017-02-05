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    Оланаре мечтает играть за «Челси»

    Форвард ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о клубе своей мечты. По словам футболиста, он бы хотел поиграть за «Челси».

    – У вас не пропало желание вернуться в ЦСКА, когда узнали, что Муса уезжает в Англию?

    – Нет, такие намерения никуда не девались на протяжении всего периода восстановления. Мы, кстати, и сейчас часто общаемся с Мусой. Он за меня очень рад, говорит, что я однозначно сделал отличный выбор.

    – Муса как-то сказал: «Оланаре забьет много голов в России и станет сильнее Эменике».

    – Да. Это вполне реально. Почему нет? Но Эменике – это Эменике, а Оланаре – это Оланаре. Нас не стоит сравнивать. Эммануэл уже довольно успешно выступал в России. Теперь настал мой черед.

    – Вы хотите, чтобы ваша карьера сложилась, как у Мусы?

    – Я всегда любил «Челси», где играли Селестин Бабаяро, Джон Оби Микел, Дидье Дрогба. Моя мечта – оказаться в этом клубе. Если смогу многого добиться с ЦСКА, то, может быть, в один прекрасный день перейду в лондонскую команду.

    – Это реально?

    – Муса много забивал в ЦСКА и в итоге оказался в составе чемпиона Англии. Так что все возможно. Просто надо много и усердно работать.

    Напомним, что Оланаре пополнил ряды армейцев этой зимой. Соглашение футболиста рассчитано на 4,5 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2017 06:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +40

      amg063 6 февраля 2017, 12:05

      а он восстановился? кто нибудь в курсе? перед травмой неплохо играл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Zenit2312 5 февраля 2017, 13:19

      Во сне! Из цска ещё никто в нормальный клуб не уходил!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > Zenit2312 5 февраля 2017, 16:07

      ну да, красич в юве не уходил, жирков в челси не уходил, жо в мансити не уходил, семак в псж не играл

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zenit2312 5 февраля 2017, 21:06

      То-то две ваши "звезды" только Китаю после вас нужны были

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 5 февраля 2017, 09:17

      цска трамплин в челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 февраля 2017, 08:26

      Надо было в Зенит переходить. Там с Челси алигархический обменник работает. За Ивановича теперь должок имеется.

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 февраля 2017, 07:37

      из цска легче попасть в челси

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 февраля 2017, 07:21

      губа не дура, посмотрим как в ЦСКА будет играть сначала

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 февраля 2017, 06:45

      Прикольно было бы через пару лет посмотреть на него в англии

      2
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 5 февраля 2017, 06:20

      Ну остается только мечтать!

      0
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