Оланаре мечтает играть за «Челси»

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о клубе своей мечты. По словам футболиста, он бы хотел поиграть за «Челси».

– У вас не пропало желание вернуться в ЦСКА, когда узнали, что Муса уезжает в Англию?

– Нет, такие намерения никуда не девались на протяжении всего периода восстановления. Мы, кстати, и сейчас часто общаемся с Мусой. Он за меня очень рад, говорит, что я однозначно сделал отличный выбор.

– Муса как-то сказал: «Оланаре забьет много голов в России и станет сильнее Эменике».

– Да. Это вполне реально. Почему нет? Но Эменике – это Эменике, а Оланаре – это Оланаре. Нас не стоит сравнивать. Эммануэл уже довольно успешно выступал в России. Теперь настал мой черед.

– Вы хотите, чтобы ваша карьера сложилась, как у Мусы?

– Я всегда любил «Челси», где играли Селестин Бабаяро, Джон Оби Микел, Дидье Дрогба. Моя мечта – оказаться в этом клубе. Если смогу многого добиться с ЦСКА, то, может быть, в один прекрасный день перейду в лондонскую команду.

– Это реально?

– Муса много забивал в ЦСКА и в итоге оказался в составе чемпиона Англии. Так что все возможно. Просто надо много и усердно работать.

Напомним, что Оланаре пополнил ряды армейцев этой зимой. Соглашение футболиста рассчитано на 4,5 года.