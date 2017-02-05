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Оланаре мечтает играть за «Челси»

5 февраля 2017, 06:14
10

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о клубе своей мечты. По словам футболиста, он бы хотел поиграть за «Челси».

– У вас не пропало желание вернуться в ЦСКА, когда узнали, что Муса уезжает в Англию?

– Нет, такие намерения никуда не девались на протяжении всего периода восстановления. Мы, кстати, и сейчас часто общаемся с Мусой. Он за меня очень рад, говорит, что я однозначно сделал отличный выбор.

– Муса как-то сказал: «Оланаре забьет много голов в России и станет сильнее Эменике».

– Да. Это вполне реально. Почему нет? Но Эменике – это Эменике, а Оланаре – это Оланаре. Нас не стоит сравнивать. Эммануэл уже довольно успешно выступал в России. Теперь настал мой черед.

– Вы хотите, чтобы ваша карьера сложилась, как у Мусы?

– Я всегда любил «Челси», где играли Селестин Бабаяро, Джон Оби Микел, Дидье Дрогба. Моя мечта – оказаться в этом клубе. Если смогу многого добиться с ЦСКА, то, может быть, в один прекрасный день перейду в лондонскую команду.

– Это реально?

– Муса много забивал в ЦСКА и в итоге оказался в составе чемпиона Англии. Так что все возможно. Просто надо много и усердно работать.

Напомним, что Оланаре пополнил ряды армейцев этой зимой. Соглашение футболиста рассчитано на 4,5 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси ЦСКА Оланаре Аарон
Комментарии (10)
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KingRey21
1486264815
Ну остается только мечтать!
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swot1205
1486266320
Прикольно было бы через пару лет посмотреть на него в англии
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Александ1982
1486268519
губа не дура, посмотрим как в ЦСКА будет играть сначала
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84aivengo
1486269451
из цска легче попасть в челси
Ответить
RedWhiteFans2
1486272364
Надо было в Зенит переходить. Там с Челси алигархический обменник работает. За Ивановича теперь должок имеется.
Ответить
pegas1276
1486275460
цска трамплин в челси
Ответить
Zenit2312
1486289980
Во сне! Из цска ещё никто в нормальный клуб не уходил!
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amg063
1486371942
а он восстановился? кто нибудь в курсе? перед травмой неплохо играл
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