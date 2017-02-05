Орлов назвал переход Ивановича в «Зенит» «подарком Абрамовича»

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансфер Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит». Напомним, футболист подписал контракт с питерским клубом на 2,5 года с возможностью продления еще на год.

«Иванович в прекрасной форме. Мы видели, как он играл за «Челси». Что касается возраста, то для защитника 32 года мало что значат. Он опытный игрок. Говорит по-русски, серб, близок нам по менталитету. Так как играл за «Локомотив», знает реалии нашей жизни и нашего футбола, ему не надо будет адаптироваться. Когда Жулиано спросили, как игроки «Зенита» будут встречать Ивановича, он сказал, мол, что его встречать – его же все знают. Будет теплая и дружеская встреча. Иванович должен влиться, для «Зенита» это был желаемый трансфер.

Приятно, что трансфер состоялся практически бесплатно для клуба. Хотя бесплатно, конечно, ничего не бывает. Кроме сыра в мышеловке. Официально он ушел свободным агентом. Его Абрамович отпустил. Можно считать, это подарок Абрамовича «Зениту». Что касается условий для игрока… Мало кто знает, но, когда приглашают футболиста с таким именем, он получает подъемные, сумма может быть разная. А так как за него не надо было платить клубу, вы понимаете, что наверняка подъемные были достойные его футбольного имени», – сказал Орлов.