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    Орлов назвал переход Ивановича в «Зенит» «подарком Абрамовича»

    Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансфер Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит». Напомним, футболист подписал контракт с питерским клубом на 2,5 года с возможностью продления еще на год.

    «Иванович в прекрасной форме. Мы видели, как он играл за «Челси». Что касается возраста, то для защитника 32 года мало что значат. Он опытный игрок. Говорит по-русски, серб, близок нам по менталитету. Так как играл за «Локомотив», знает реалии нашей жизни и нашего футбола, ему не надо будет адаптироваться. Когда Жулиано спросили, как игроки «Зенита» будут встречать Ивановича, он сказал, мол, что его встречать – его же все знают. Будет теплая и дружеская встреча. Иванович должен влиться, для «Зенита» это был желаемый трансфер.

    Приятно, что трансфер состоялся практически бесплатно для клуба. Хотя бесплатно, конечно, ничего не бывает. Кроме сыра в мышеловке. Официально он ушел свободным агентом. Его Абрамович отпустил. Можно считать, это подарок Абрамовича «Зениту». Что касается условий для игрока… Мало кто знает, но, когда приглашают футболиста с таким именем, он получает подъемные, сумма может быть разная. А так как за него не надо было платить клубу, вы понимаете, что наверняка подъемные были достойные его футбольного имени», – сказал Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    05.02.2017 01:49
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 февраля 2017, 13:44

      Абрам подарки просто так не делает.Значит будут должны.Интересно что или кого?Летом узнаем.

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 5 февраля 2017, 10:57

      Не плохой такой презент)))

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 5 февраля 2017, 10:57

      Куда бы еще Орлова кому-нибудь подарить и на долго. Комментатор ни о чем.

      2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > polt 6 февраля 2017, 16:38

      так он ещё взялся матчи Ювентуса комментировать)) из-за этого мне пришлось прекратить просмотр матчей Ювентуса)

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 февраля 2017, 10:54

      Один старик другого презентовал ))

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 5 февраля 2017, 10:54

      Не знаю, как для других команд, а для Спартака это не помеха!!!

      0
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      Рейтинг: +206

      aMur 5 февраля 2017, 10:51

      Теневая сделка, наверняка Газпром Ромке какую нибудь льготу презентовал.

      1
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      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 5 февраля 2017, 09:52

      Зенит будет перевалочным клубом для Ивановича. Ща его быстро китайцы прихватят. Будет офигеный трансфер,пришел бесплатно а продали за кругленькую сумму

      1
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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 5 февраля 2017, 09:42

      Орлов уже надоел, но так слова из контекста вырывать даже у него - надо поучиться

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 5 февраля 2017, 09:14

      так и есть, подарок

      -1
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      Рейтинг: +592

      spaike 5 февраля 2017, 08:16

      Удачи Ивановичу! Надеюсь что поможет Зениту и оборона станет лучше играть.

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