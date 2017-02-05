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  • Орлов назвал переход Ивановича в «Зенит» «подарком Абрамовича»

Орлов назвал переход Ивановича в «Зенит» «подарком Абрамовича»

5 февраля 2017, 01:49
27

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансфер Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит». Напомним, футболист подписал контракт с питерским клубом на 2,5 года с возможностью продления еще на год.

«Иванович в прекрасной форме. Мы видели, как он играл за «Челси». Что касается возраста, то для защитника 32 года мало что значат. Он опытный игрок. Говорит по-русски, серб, близок нам по менталитету. Так как играл за «Локомотив», знает реалии нашей жизни и нашего футбола, ему не надо будет адаптироваться. Когда Жулиано спросили, как игроки «Зенита» будут встречать Ивановича, он сказал, мол, что его встречать – его же все знают. Будет теплая и дружеская встреча. Иванович должен влиться, для «Зенита» это был желаемый трансфер.

Приятно, что трансфер состоялся практически бесплатно для клуба. Хотя бесплатно, конечно, ничего не бывает. Кроме сыра в мышеловке. Официально он ушел свободным агентом. Его Абрамович отпустил. Можно считать, это подарок Абрамовича «Зениту». Что касается условий для игрока… Мало кто знает, но, когда приглашают футболиста с таким именем, он получает подъемные, сумма может быть разная. А так как за него не надо было платить клубу, вы понимаете, что наверняка подъемные были достойные его футбольного имени», – сказал Орлов.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Зенит Иванович Бранислав Абрамович Роман Орлов Геннадий
Комментарии (27)
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нейтральныйкакникто
1486250354
Подарок..... А можно сказать ещё-подачка , взятка или презент к открытию нового стадиона.Орлов в теме, он на слуху, всё равно что сказать , лишь бы засветится
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Nerlinger
1486259246
Ответный подарок надобно! Подарить Челси Орлова! Пусть там бредит
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swot1205
1486260678
Удачи ивановичу
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subbotaspartak
1486268728
Дарёному коню в зубы не смотрят. А Иванович комиссию прошёл. Интересно, доктор при осмотре Кариез не нашёл? А вообще, как я понимаю, Чем больше в чемпионате интересных игроков, Тем больше этот чемп и внимания привлекает. Пущай играет.
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spaike
1486271783
Удачи Ивановичу! Надеюсь что поможет Зениту и оборона станет лучше играть.
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Zenit-84
1486275266
так и есть, подарок
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pavelSKA85
1486277548
Зенит будет перевалочным клубом для Ивановича. Ща его быстро китайцы прихватят. Будет офигеный трансфер,пришел бесплатно а продали за кругленькую сумму
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aMur
1486281089
Теневая сделка, наверняка Газпром Ромке какую нибудь льготу презентовал.
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spartach n1
1486281266
Один старик другого презентовал ))
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polt
1486281423
Куда бы еще Орлова кому-нибудь подарить и на долго. Комментатор ни о чем.
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