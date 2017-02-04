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    Торрес стал автором 4500-го гола «Атлетико» в Примере

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес отметился дублем в матче 21-го тура Примеры против «Леганеса» (2:0). Отметим, что второй гол стал для мадридского клуба 4500-м за всю историю чемпионата Испании.

    Напомним, первый забитый мяч этой встречи стал для 32-летнего испанца 50-м на «Висенте Кальдерон» в рамках Примеры. Это лучший клубный показатель команды в 21-м веке. За Торресом следуют Диего Форлан (44 гола) и Серхио Агуэро (41 гол).

    В нынешнем сезоне Торрес провел за «Атлетико» в чемпионате Испании 16 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Twitter

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    04.02.2017 22:01
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 5 февраля 2017, 00:15

      Торрес легенда Атлетико, так держать!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 4 февраля 2017, 22:38

      проснулся...

      0
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