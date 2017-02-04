Торрес стал автором 4500-го гола «Атлетико» в Примере

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес отметился дублем в матче 21-го тура Примеры против «Леганеса» (2:0). Отметим, что второй гол стал для мадридского клуба 4500-м за всю историю чемпионата Испании.

Напомним, первый забитый мяч этой встречи стал для 32-летнего испанца 50-м на «Висенте Кальдерон» в рамках Примеры. Это лучший клубный показатель команды в 21-м веке. За Торресом следуют Диего Форлан (44 гола) и Серхио Агуэро (41 гол).

В нынешнем сезоне Торрес провел за «Атлетико» в чемпионате Испании 16 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.