Аллегри поблагодарил Эвра за все, что он сделал для «Ювентуса

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал переход защитника Патриса Эвра в «Марсель». По словам специалиста, уход такого защитника – это потеря для итальянского клуба.

«Хотел бы поблагодарить Патриса за все, что он сделал для клуба. Его огромный опыт существенно помог молодым футболистам. Уход такого игрока – это потеря для нас, но обе стороны понимали, что Эвра не чувствует себя готовым постоянно играть. Ему было трудно принять новую роль после 10 лет в основе «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», – сказал Аллегри.

Напомним, в январе 35-летний Эвра подписал контракт с «Марселем» на полтора года.