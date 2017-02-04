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    Аллегри поблагодарил Эвра за все, что он сделал для «Ювентуса

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал переход защитника Патриса Эвра в «Марсель». По словам специалиста, уход такого защитника – это потеря для итальянского клуба.

    «Хотел бы поблагодарить Патриса за все, что он сделал для клуба. Его огромный опыт существенно помог молодым футболистам. Уход такого игрока – это потеря для нас, но обе стороны понимали, что Эвра не чувствует себя готовым постоянно играть. Ему было трудно принять новую роль после 10 лет в основе «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», – сказал Аллегри.

    Напомним, в январе 35-летний Эвра подписал контракт с «Марселем» на полтора года.

    Источник: Goal.com

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    04.02.2017 19:46
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