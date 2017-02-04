Канте: «Челси» еще ничего не выиграл. Вся борьба за титул еще впереди»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте после матча 24-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:1) выразил мнение, что его команду пока рано записывать в чемпионы Англии. Отметим, что на данный момент лондонский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.

«Мы показали не лучшую игру, но эта победа важна для нас. Борьба за титул еще не закончена. Впереди может произойти что угодно», – сказал Канте.

Отметим, что Канте по итогам прошлого сезона стал чемпионом Англии в составе «Лестера».