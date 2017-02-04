Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гол Жиру не спас «Арсенал» от поражения в игре с «Челси»

    В центральном матче 24-го тура АПЛ «Челси» на своем поле уверенно обыграл «Арсенал» со счетом 3:1 и упрочил лидерство в турнирной таблице. Отметим, что автором единственного гола в составе гостей стал Оливье Жиру, поразивший ворота соперника в компенсированное к игре время. Для Жиру этот мяч стал восьмым в текущем сезоне.

    «Челси» выиграл на домашнем стадионе девять матчей подряд. В этих играх было забито 27 мячей и пропущено всего четыре гола.

    Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

    1:0 – Алонсо, 13

    2:0 – Азар, 53

    3:0 – Фабрегас, 85

    3:1 – Жиру, 90+1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2017 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 февраля 2017, 21:49

      Футбол в исполнении Челси,это музыка сочиненная маэстро А.Конте!!! Интересен следующий сезон,ставка будет на лигу чемпионов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 февраля 2017, 19:41

      Челси прям раздавил..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      TAF 4 февраля 2017, 18:28

      Челси уверено идет к чемпионству и соперников рядом нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      pntrz 4 февраля 2017, 18:08

      wenger bravo

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11