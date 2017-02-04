Гол Жиру не спас «Арсенал» от поражения в игре с «Челси»

В центральном матче 24-го тура АПЛ «Челси» на своем поле уверенно обыграл «Арсенал» со счетом 3:1 и упрочил лидерство в турнирной таблице. Отметим, что автором единственного гола в составе гостей стал Оливье Жиру, поразивший ворота соперника в компенсированное к игре время. Для Жиру этот мяч стал восьмым в текущем сезоне.

«Челси» выиграл на домашнем стадионе девять матчей подряд. В этих играх было забито 27 мячей и пропущено всего четыре гола.

Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

1:0 – Алонсо, 13

2:0 – Азар, 53

3:0 – Фабрегас, 85

3:1 – Жиру, 90+1