Гол Жиру не спас «Арсенал» от поражения в игре с «Челси»

В центральном матче 24-го тура АПЛ «Челси» на своем поле уверенно обыграл «Арсенал» со счетом 3:1 и упрочил лидерство в турнирной таблице. Отметим, что автором единственного гола в составе гостей стал Оливье Жиру, поразивший ворота соперника в компенсированное к игре время. Для Жиру этот мяч стал восьмым в текущем сезоне.
«Челси» выиграл на домашнем стадионе девять матчей подряд. В этих играх было забито 27 мячей и пропущено всего четыре гола.
Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.
1:0 – Алонсо, 13
2:0 – Азар, 53
3:0 – Фабрегас, 85
3:1 – Жиру, 90+1
Источник: Бомбардир.ру