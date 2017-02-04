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    Гилерме: «Цель «Локомотива» – попасть в еврокубки, а чемпионство разыграют «Спартак» и «Зенит»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме оценил турнирные перспективы железнодорожников в нынешнем сезоне, а также назвал «Зенит» и «Спартак» основными претендентами на чемпионство в РФПЛ.

    – А если конкретнее, цель – место в еврокубках?

    – Да. Сегодня она, пожалуй, именно такая. Есть еще Кубок России, где у нас тоже хорошая возможность показать себя. Мы понимаем, что нигде легко не будет, но нужно стараться. Этот год – очень важный для нас.

    – За чемпионство вы, по вашим словам, бороться не сможете. Тогда кто главный фаворит?

    – Поправлю: взять золотые медали уже сейчас будет сложно, но никогда не говори «Это невозможно!». Будем биться до последнего. Просто пока цель именно такова: необходимо попасть в четверку-пятерку. А что касается самого очевидного претендента... Это «Спартак» и «Зенит». У первых пять очков преимущества, что довольно серьезно, но у вторых – всегда очень сильная команда. Так что шансы, думаю, равные.

    На данный момент «Локомотив», набрав 23 балла, занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место. Единоличным лидером является «Спартак», который имеет пятиочковый отрыв от идущего вторым «Зенита».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2017 16:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 4 февраля 2017, 18:03

      4-5 место в этом сезоне мало реально.Вот кубок можно взять,это должно быть главной целью в этом сезоне,тогда и в ЕК попадают.Только вопрос,с таким составом что в Европе делать,опять от киприотов вылететь???

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 февраля 2017, 17:20

      в еврокубки кровь из носа пробиваться нужно

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