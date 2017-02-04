Гилерме: «Цель «Локомотива» – попасть в еврокубки, а чемпионство разыграют «Спартак» и «Зенит»

Голкипер «Локомотива» Гилерме оценил турнирные перспективы железнодорожников в нынешнем сезоне, а также назвал «Зенит» и «Спартак» основными претендентами на чемпионство в РФПЛ.

– А если конкретнее, цель – место в еврокубках?

– Да. Сегодня она, пожалуй, именно такая. Есть еще Кубок России, где у нас тоже хорошая возможность показать себя. Мы понимаем, что нигде легко не будет, но нужно стараться. Этот год – очень важный для нас.

– За чемпионство вы, по вашим словам, бороться не сможете. Тогда кто главный фаворит?

– Поправлю: взять золотые медали уже сейчас будет сложно, но никогда не говори «Это невозможно!». Будем биться до последнего. Просто пока цель именно такова: необходимо попасть в четверку-пятерку. А что касается самого очевидного претендента... Это «Спартак» и «Зенит». У первых пять очков преимущества, что довольно серьезно, но у вторых – всегда очень сильная команда. Так что шансы, думаю, равные.

На данный момент «Локомотив», набрав 23 балла, занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место. Единоличным лидером является «Спартак», который имеет пятиочковый отрыв от идущего вторым «Зенита».