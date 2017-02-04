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    Защитник «Челси» Алонсо забил гол и нанес травму сопернику

    Футболист «Челси» Маркос Алонсо забил свой четвертый гол в нынешнем сезоне. На 13-й минуте матча с «Арсеналом» испанец головой добил мяч в сетку после отскока от перекладины.

    В моменте с голом травму получил игрок «Арсенала» Эктор Бельерин. «Арсеналу» пришлось делать вынужденную замену. На поле появился Габриэль Паулиста.

    До игры с «Арсеналом» Алонсо успел дважды отличиться в игре с «Лестером» и забил один из голов в ворота «Эвертона». Есть на его счету еще и две голевые передачи в 18-ти матчах сезона.

    Алонсо перебрался в «Челси» перед началом нынешнего сезона. «Челси» заплатил «Фиорентине» за его трансфер 23 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 15:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +78

      southerner 4 февраля 2017, 17:32

      Нарушения не было, Алонсо был первый на мяче, а то что в него какая-то телка врезалась это уже не его проблема.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 4 февраля 2017, 17:23

      Нормально

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 февраля 2017, 17:20

      Нормальный гол,Алонсо среагировал быстрей защитника,ост.сопли

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Pourport 4 февраля 2017, 17:22

      Сколько у пенсионеров злопыхателей)а разница?Челси-чемпион!)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 16:34

      гребаный пин дос

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 февраля 2017, 16:25

      В который раз убеждаюсь что судьи везде одинаковые.Главный,боковой и за воротами - трое,не могли все трое не видеть нарушения,но не увидели! Чудеса!Тут коммент правы - нужен повтор!Пока игрок лежал,можно было 50 раз посмотреть,никакой задержки игры.

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 4 февраля 2017, 16:22

      В футбол играть надо,а не сопли размазывать!!!Судья прав!!!Претензий никто не предъявлял!!!! Это футбол,детка!!! А не РФПЛ!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +89

      S.sol > Docentusa 4 февраля 2017, 16:47

      Конте красава. Челси как танк. 2-0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +544

      avera > Docentusa 4 февраля 2017, 22:17

      А ты хоть сам на поляну выходил? Или только знаешь
      игру по телеку?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa > avera 6 февраля 2017, 18:35

      5 лет в рамке стоял,два кожаных мяча на полке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      S.sol 4 февраля 2017, 16:13

      Но больше удевила реакция наших комментаторов! Почему к судье игроки и тренера не предъевляют претензии? Это АПЛ ребята, а не РФПЛ. У нас бы за судьей бегали бы уже.

      2
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      Рейтинг: +89

      S.sol 4 февраля 2017, 16:10

      Локтем голову чуть не снес.

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 4 февраля 2017, 16:09

      забил гол, ну с очень грубым нарушением локтем накаутировал защитника, видно что судья п и д о р

      -2
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      Рейтинг: +78

      southerner > 89388900185 4 февраля 2017, 17:35

      игрок арсенала даже не боролся за мяч, он даже в теории до него дотянуться не мог, просто подставился неудачно под алонсо и получил по заслугам.

      0
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 4 февраля 2017, 16:05

      Рукой же забил

      -3
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