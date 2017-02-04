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Защитник «Челси» Алонсо забил гол и нанес травму сопернику

4 февраля 2017, 15:57
16

Футболист «Челси» Маркос Алонсо забил свой четвертый гол в нынешнем сезоне. На 13-й минуте матча с «Арсеналом» испанец головой добил мяч в сетку после отскока от перекладины.

В моменте с голом травму получил игрок «Арсенала» Эктор Бельерин. «Арсеналу» пришлось делать вынужденную замену. На поле появился Габриэль Паулиста.

До игры с «Арсеналом» Алонсо успел дважды отличиться в игре с «Лестером» и забил один из голов в ворота «Эвертона». Есть на его счету еще и две голевые передачи в 18-ти матчах сезона.

Алонсо перебрался в «Челси» перед началом нынешнего сезона. «Челси» заплатил «Фиорентине» за его трансфер 23 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Челси Алонсо Маркос
Комментарии (16)
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_Kotenok_
1486213459
Своеобразный дубль сделал
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Pres Arsenal
1486213556
Рукой же забил
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89388900185
1486213791
забил гол, ну с очень грубым нарушением локтем накаутировал защитника, видно что судья п и д о р
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S.sol
1486213985
Но больше удевила реакция наших комментаторов! Почему к судье игроки и тренера не предъевляют претензии? Это АПЛ ребята, а не РФПЛ. У нас бы за судьей бегали бы уже.
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Docentusa
1486214578
В футбол играть надо,а не сопли размазывать!!!Судья прав!!!Претензий никто не предъявлял!!!! Это футбол,детка!!! А не РФПЛ!!!
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Gullit 76
1486214754
В который раз убеждаюсь что судьи везде одинаковые.Главный,боковой и за воротами - трое,не могли все трое не видеть нарушения,но не увидели! Чудеса!Тут коммент правы - нужен повтор!Пока игрок лежал,можно было 50 раз посмотреть,никакой задержки игры.
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swot
1486215268
гребаный пин дос
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Pourport
1486218052
Нормальный гол,Алонсо среагировал быстрей защитника,ост.сопли
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EVGEN13RUS
1486218228
Нормально
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southerner
1486218749
Нарушения не было, Алонсо был первый на мяче, а то что в него какая-то телка врезалась это уже не его проблема.
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