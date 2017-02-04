Защитник «Челси» Алонсо забил гол и нанес травму сопернику

Футболист «Челси» Маркос Алонсо забил свой четвертый гол в нынешнем сезоне. На 13-й минуте матча с «Арсеналом» испанец головой добил мяч в сетку после отскока от перекладины.

В моменте с голом травму получил игрок «Арсенала» Эктор Бельерин. «Арсеналу» пришлось делать вынужденную замену. На поле появился Габриэль Паулиста.

До игры с «Арсеналом» Алонсо успел дважды отличиться в игре с «Лестером» и забил один из голов в ворота «Эвертона». Есть на его счету еще и две голевые передачи в 18-ти матчах сезона.

Алонсо перебрался в «Челси» перед началом нынешнего сезона. «Челси» заплатил «Фиорентине» за его трансфер 23 миллиона евро.