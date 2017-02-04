Озил, Ивоби и Санчес – в атаке «Арсенала» на матч с «Челси»

«Челси» и «Арсенал» назвали составы на поединок 24-го тура АПЛ.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро, Коста, Азар.

Запасные: Бегович, Терри, Зума, Чалоба, Фабрегас, Виллиан, Батшуайи.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Окслэд-Чэмберлен, Коклен, Уолкотт, Озил, Ивоби, Санчес.

Запасные: Оспина, Гиббс, Паулиста, Мэйтленд-Найлс, Рейн-Адэлейд, Уэлбек, Жиру.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка. Начало в 15:30 по московскому времени, не пропустите!

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