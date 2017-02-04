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    Озил, Ивоби и Санчес – в атаке «Арсенала» на матч с «Челси»

    «Челси» и «Арсенал» назвали составы на поединок 24-го тура АПЛ.

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро, Коста, Азар.

    Запасные: Бегович, Терри, Зума, Чалоба, Фабрегас, Виллиан, Батшуайи.

    «Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Окслэд-Чэмберлен, Коклен, Уолкотт, Озил, Ивоби, Санчес.

    Запасные: Оспина, Гиббс, Паулиста, Мэйтленд-Найлс, Рейн-Адэлейд, Уэлбек, Жиру.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка. Начало в 15:30 по московскому времени, не пропустите!

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    Источник: ФК «Челси»

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    04.02.2017 14:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 февраля 2017, 15:50

      Судьи конечно слепые.ТАК конечно не победить челси когда и судьи помогают.Хотелось бы честной игры.

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      Рейтинг: +421

      LMI 4 февраля 2017, 15:11

      Не верю я что мы (Арсенал) сегодня что-то сможем Челси победит - легко или не очень - тут варианты возможны, но Арсенал проиграет

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 февраля 2017, 15:07

      Венгер джокеров в запасе держит,надеясь на финишь.Конте наоборот будет давить с первых минут.

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 4 февраля 2017, 15:06

      по ходу автор забыл про вилли, хотя он официально есть в запасе

      0
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      Рейтинг: +19

      Kor Begemot 4 февраля 2017, 15:00

      где вилли?

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