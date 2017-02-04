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    Кержаков встретился с Пугачевой

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков встретился с известной российской эстрадной певицей Аллой Пугачевой. 34-летний футболист опубликовал совместное фото с примадонной.

    «Фото не передает всех эмоций, что у меня внутри! Кто знает, тот поймет. Спасибо большое Яна Рудковская, что даже в свой день рождения исполняешь мечты других людей!» — сообщил Кержаков.

    Напомним, что Кержаков не полетел на вторые подготовительные сборы «Зенита» из-за проблем со спиной.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    04.02.2017 11:53
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 февраля 2017, 00:29

      И Кержаков рядом с ней, какой то старый и морщинистый.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 5 февраля 2017, 00:27

      Саша, ты с ума сошёл. Ты бы ещё дом-2 посетил.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 4 февраля 2017, 18:06

      Она хоть трезвая стоит ,взгляд какой то странный

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Voltiz 5 февраля 2017, 03:47

      Постоянные подтяжки ещё и не то сделают, не обязательно быть пьянной

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 4 февраля 2017, 14:53

      наверное в футболе последние пол года,а летом светские проводы

      0
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      Рейтинг: +89

      S.sol 4 февраля 2017, 14:03

      Вчера написал, что Керж ленивее Аршавина оказался... т.к. тот в Кайрате играет , а он на лавке сидит и поет о верности и любви к клубу за отличные бабки. В итоге получил кучу минусов к своему комментарию. И вот... все на сборах, а он с Пугачевой.

      -2
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      Рейтинг: +145

      Danjer > S.sol 4 февраля 2017, 15:10

      Ну когда Аршавин вернулся в Зенит тоже самое все кричали про лавку,деньги и т.д.так что не надо на Кержа гнать,он конечно уже не тот,но в свое время сделал для Зенита и Российского футболо многое,он заслуживает щас сидеть на лавке и гребсти бабло,так что не надо тут говорить что попало :-)!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +89

      S.sol > Danjer 4 февраля 2017, 16:37

      что значит "что попало"? Почему перед футбольным событием не перейти в клуб с постоянной игровой практикой? Уверен он сейчас в состоянии прилично играть! Один из лучших форвардов России, но сидит на лавке. Где спортивная злость?

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 февраля 2017, 13:47

      это он так готовится к сезону то в фильмах снимается то тусуется то книжки пишет он второй Малафеев тот тоже последние года три четыре все якобы спину лечил но заканчивать с футболом не хотел, а кто ж откажется от халявных лямов евро

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 4 февраля 2017, 13:43

      Что пугачева нового мужа выбирает? Нынешний староват стал... а что, хорошая пара )))

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > turist82 4 февраля 2017, 15:47

      Не! Керж бабуле в "мужья" не годится. Ориентацией не вышел:) Он же "натурал".

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      Рейтинг: +8018

      nik55 4 февраля 2017, 13:33

      баба -ешка с кавалером

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      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 4 февраля 2017, 13:23

      Бутерброд из "кержей", а где Миша. А если серьёзно Саша выздоравливай.

      0
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      Рейтинг: +183

      baslim10z 4 февраля 2017, 13:04

      Это "новость" для срача в комментариях???

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