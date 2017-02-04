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Кержаков встретился с Пугачевой

4 февраля 2017, 11:53
23

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков встретился с известной российской эстрадной певицей Аллой Пугачевой. 34-летний футболист опубликовал совместное фото с примадонной.

«Фото не передает всех эмоций, что у меня внутри! Кто знает, тот поймет. Спасибо большое Яна Рудковская, что даже в свой день рождения исполняешь мечты других людей!» — сообщил Кержаков.

Напомним, что Кержаков не полетел на вторые подготовительные сборы «Зенита» из-за проблем со спиной.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (23)
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river31
1486198619
Встретился, теперь должен жениться...)))))
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alp
1486198895
не завидую галкину
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Gullit 76
1486199255
Луческу мстит за "румына" киркорова - поэтому на сборы не взял!
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Тазит
1486199801
Это новость?
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vladimir-7
1486200578
Керж погладил бабушку по жопе, но Пугачиха любит молоденьких мальчиков.
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baslim10z
1486202647
Это "новость" для срача в комментариях???
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S.sol
1486206188
Вчера написал, что Керж ленивее Аршавина оказался... т.к. тот в Кайрате играет , а он на лавке сидит и поет о верности и любви к клубу за отличные бабки. В итоге получил кучу минусов к своему комментарию. И вот... все на сборах, а он с Пугачевой.
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Voltiz
1486220782
Она хоть трезвая стоит ,взгляд какой то странный
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Zeff
1486243630
Саша, ты с ума сошёл. Ты бы ещё дом-2 посетил.
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Zeff
1486243794
И Кержаков рядом с ней, какой то старый и морщинистый.
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