Кержаков встретился с Пугачевой

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков встретился с известной российской эстрадной певицей Аллой Пугачевой. 34-летний футболист опубликовал совместное фото с примадонной.

«Фото не передает всех эмоций, что у меня внутри! Кто знает, тот поймет. Спасибо большое Яна Рудковская, что даже в свой день рождения исполняешь мечты других людей!» — сообщил Кержаков.

Напомним, что Кержаков не полетел на вторые подготовительные сборы «Зенита» из-за проблем со спиной.