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    Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» обыграла «РБ Лейпциг» благодаря голу Обамеянга

    В матче 19-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» в гостях потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» с минимальным счетом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Благодаря этой победе «шмели» набрали 39 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. «РБ Лейпциг», для которого данное поражение стало третьим в рамках чемпионата Германии, остался на второй позиции, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре балла.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

    Боруссия Д – РБ Лейпциг – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Обамеянг, 35.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 22:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 февраля 2017, 06:57

      Обамеянг опять тащит

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 5 февраля 2017, 00:06

      Слабовато!!!

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      Рейтинг: +16

      Anton_1_9_ 4 февраля 2017, 23:23

      Закономерно, к «РБ Лейпциг» теперь относятся серьезно и поэтому результат такой, а то что 1-0 (по уровню это очень мало), сразу видно хороший уровень «РБ Лейпциг». Ведь с таким соперником это норм, просто не взяли очки с грандом.

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      Рейтинг: +643

      Symbol > Anton_1_9_ 5 февраля 2017, 00:13

      Ты игру смотрел? Забивай Ройс свои моменты и там 4-0 минимум)) И я молчу еще про моменты Обомеянга и других )

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      Рейтинг: +16

      Anton_1_9_ > Symbol 5 февраля 2017, 20:09

      К сожалению не смотрел и ориентируюсь только на счет. Но все же к ним теперь по другому относятся

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      Рейтинг: +86

      Luccot 4 февраля 2017, 22:26

      круто

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 > Luccot 4 февраля 2017, 23:01

      плохо

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