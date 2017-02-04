Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» обыграла «РБ Лейпциг» благодаря голу Обамеянга

В матче 19-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» в гостях потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» с минимальным счетом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Благодаря этой победе «шмели» набрали 39 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. «РБ Лейпциг», для которого данное поражение стало третьим в рамках чемпионата Германии, остался на второй позиции, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре балла.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

Боруссия Д – РБ Лейпциг – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Обамеянг, 35.

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