АПЛ. «Челси» уверенно обыграл «Арсенал» в лондонском дерби

В центральном матче 24-го тура АПЛ «Челси» в родных стенах одержал уверенную победу над «Арсеналом» со счетом 3:1. В составе хозяев один из голов забил Эден Азар. Отметим, что во всех восьми встречах чемпионата Англии, где бельгиец забивал, лондонский клуб непременно побеждал.

Интересно, что, в 18-й раз в сезоне открыв счет в игре, синие стали лидерами по этому показателю. Кроме того, «Челси» не проиграл ни одной встречи в чемпионате с 2011 года (матч против «Арсенала» – 3:5), если лидировал после первой половины игры.

Таким образом, уверенная победа позволила «Челси» набрать 59 очков и упрочить лидерство в турнирной таблице. «Арсенал» расположился на третьем месте, имея в активе 47 баллов.

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Челси – Арсенал – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Алонсо, 13; 2:0 – Азар, 53; 3:0 – Фабрегас, 85; 3:1 – Жиру, 90+1.

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