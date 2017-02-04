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    АПЛ. «Челси» уверенно обыграл «Арсенал» в лондонском дерби

    В центральном матче 24-го тура АПЛ «Челси» в родных стенах одержал уверенную победу над «Арсеналом» со счетом 3:1. В составе хозяев один из голов забил Эден Азар. Отметим, что во всех восьми встречах чемпионата Англии, где бельгиец забивал, лондонский клуб непременно побеждал.

    Интересно, что, в 18-й раз в сезоне открыв счет в игре, синие стали лидерами по этому показателю. Кроме того, «Челси» не проиграл ни одной встречи в чемпионате с 2011 года (матч против «Арсенала» – 3:5), если лидировал после первой половины игры.

    Таким образом, уверенная победа позволила «Челси» набрать 59 очков и упрочить лидерство в турнирной таблице. «Арсенал» расположился на третьем месте, имея в активе 47 баллов.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Челси – Арсенал – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Алонсо, 13; 2:0 – Азар, 53; 3:0 – Фабрегас, 85; 3:1 – Жиру, 90+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 17:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 17:47

      Красавчики. поздравляю

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      Рейтинг: +7808

      BarStep 4 февраля 2017, 17:46

      Хороший футбол посмотрел..., но вот одна "беда" - комментарии наших "бойцов" с матч ТВ как то комментировались однобоко, ну если не за Арсенал "топили", то против Челси точно. Практику из РФПЛ в АПЛ переносят?...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 февраля 2017, 17:31

      Арсену пора на пенсию как он хотел выиграть у Челси выходя на игру без нападающего для чего держать Жиру и Уэлбека на скамье тем самым упростил игру сопернику в защите, а как Конте выстроил игру Челси это просто шедевр все правильно молодой тренер с новыми взглядами на футбол а таких как Венгер или Луческу давно пора в утиль

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      Рейтинг: +788

      JI e x a > Garrincha58 4 февраля 2017, 17:53

      полностью прав, полностью. Если бы могло случиться чудо, и меня смогли бы на одну минуту перенести в раздевалку Арсенала, я бы всю эту минуту стоял и орал " пошел нах.й с команды" Просто бестолочь

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