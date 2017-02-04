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    «Барселона» постарается сократить отставание от «Реала» в игре с «Атлетиком»

    Сегодня пройдет поединок 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» на своем поле примет «Атлетик». Матч первого круга между командами закончился в пользу каталонцев, которые и на этот раз приложат все усилия для завоевания трех очков и погони за лидером Примеры «Реалом».

    Хозяева на текущий момент имеют на своем счету 42 очка и занимают вторую позицию в турнирной таблице, тогда как баскский клуб с 32 баллами располагается на седьмой строчке.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой встречи, которая начнется в 18:15 по московскому времени.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 17:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 4 февраля 2017, 20:07

      беспонтовые разговоры.сливки первое место не упустят

      0
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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 17:30

      Им по любас надо выигрывать. Без вариантов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 4 февраля 2017, 13:57

      на один день что ли хотят сократить разрыв?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 4 февраля 2017, 12:13

      уже очень тяжко будет Барсе догнать Реал в этом сезоне, но всякое бывает, а вдруг повезёт))

      0
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 4 февраля 2017, 11:03

      Атлетико чемпион

      0
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 4 февраля 2017, 10:34

      Лучше им настроиться на ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 4 февраля 2017, 10:05

      больше терять очки особенно дома совсем нельзя!!

      0
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