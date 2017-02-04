«Барселона» постарается сократить отставание от «Реала» в игре с «Атлетиком»

Сегодня пройдет поединок 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» на своем поле примет «Атлетик». Матч первого круга между командами закончился в пользу каталонцев, которые и на этот раз приложат все усилия для завоевания трех очков и погони за лидером Примеры «Реалом».

Хозяева на текущий момент имеют на своем счету 42 очка и занимают вторую позицию в турнирной таблице, тогда как баскский клуб с 32 баллами располагается на седьмой строчке.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой встречи, которая начнется в 18:15 по московскому времени.

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