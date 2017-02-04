Дмитрий Комбаров: «Ощущаю себя молодым. Будто мне 18 лет»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своем настроении в преддверии вторых подготовительных сборов команды в Испании. Футболист также подчеркнул, что не чувствует, что ему исполнилось 30 лет.
– Как вы провели выходные дни?
– Хорошо отдохнул, отметили день рождения в широком кругу друзей.
– Хватило времени отойти от первых сборов?
– Как сказать. Отдохнули в меру возможности.
– Что чувствует футболист, который перешагнул 30-летний рубеж?
– Я не чувствую, что мне 30. Ощущаю себя молодым. Будто мне 18 лет.
– Как поздравили друг друга с братом?
– По телефону и видеосвязи. Благо технологии позволяют. А вот подарков не дарили. Так договорились. И вообще обычно ничего друг другу не дарим на день рождения.
– С какими ожиданиями отправляетесь на вторые сборы?
– Предстоит тяжелая работа. С каким настроем поедешь, такая и будет работа.
В нынешнем сезоне чемпионата России Комбаров провел 15 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.