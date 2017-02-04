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Дмитрий Комбаров: «Ощущаю себя молодым. Будто мне 18 лет»

4 февраля 2017, 09:07
5

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своем настроении в преддверии вторых подготовительных сборов команды в Испании. Футболист также подчеркнул, что не чувствует, что ему исполнилось 30 лет.

– Как вы провели выходные дни?

– Хорошо отдохнул, отметили день рождения в широком кругу друзей.

– Хватило времени отойти от первых сборов?

– Как сказать. Отдохнули в меру возможности.

– Что чувствует футболист, который перешагнул 30-летний рубеж?

– Я не чувствую, что мне 30. Ощущаю себя молодым. Будто мне 18 лет.

– Как поздравили друг друга с братом?

– По телефону и видеосвязи. Благо технологии позволяют. А вот подарков не дарили. Так договорились. И вообще обычно ничего друг другу не дарим на день рождения.

– С какими ожиданиями отправляетесь на вторые сборы?

– Предстоит тяжелая работа. С каким настроем поедешь, такая и будет работа.

В нынешнем сезоне чемпионата России Комбаров провел 15 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (5)
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Artemka69
1486190019
Очень на ЧМ 2018 хочет!)))
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vladimir-7
1486190509
Комбаровы жадные, ничего друг другу на день рождения не дарят.
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MURAD F. A.
1486191361
Ощущать можно на сколько угодно, вот играть и бегать как себя ощущаешь вот это проблема..............................................
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alex1004
1486194165
Удачи на сборах!
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shinnik
1486194915
"Бэримор,сегодня Смог.. -Поздравляю,сэр."
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