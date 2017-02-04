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    Дмитрий Комбаров: «Ощущаю себя молодым. Будто мне 18 лет»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своем настроении в преддверии вторых подготовительных сборов команды в Испании. Футболист также подчеркнул, что не чувствует, что ему исполнилось 30 лет.

    – Как вы провели выходные дни?

    – Хорошо отдохнул, отметили день рождения в широком кругу друзей.

    – Хватило времени отойти от первых сборов?

    – Как сказать. Отдохнули в меру возможности.

    – Что чувствует футболист, который перешагнул 30-летний рубеж?

    – Я не чувствую, что мне 30. Ощущаю себя молодым. Будто мне 18 лет.

    – Как поздравили друг друга с братом?

    – По телефону и видеосвязи. Благо технологии позволяют. А вот подарков не дарили. Так договорились. И вообще обычно ничего друг другу не дарим на день рождения.

    – С какими ожиданиями отправляетесь на вторые сборы?

    – Предстоит тяжелая работа. С каким настроем поедешь, такая и будет работа.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Комбаров провел 15 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2017 09:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 февраля 2017, 10:55

      "Бэримор,сегодня Смог..
      -Поздравляю,сэр."

      1
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    • ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 4 февраля 2017, 10:42

      Удачи на сборах!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 4 февраля 2017, 09:56

      Ощущать можно на сколько угодно, вот играть и бегать как себя ощущаешь вот это проблема..............................................

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 февраля 2017, 09:41

      Комбаровы жадные, ничего друг другу на день рождения не дарят.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 4 февраля 2017, 09:33

      Очень на ЧМ 2018 хочет!)))

      1
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