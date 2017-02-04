Дмитрий Комбаров: «Ощущаю себя молодым. Будто мне 18 лет»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своем настроении в преддверии вторых подготовительных сборов команды в Испании. Футболист также подчеркнул, что не чувствует, что ему исполнилось 30 лет.

– Как вы провели выходные дни?

– Хорошо отдохнул, отметили день рождения в широком кругу друзей.

– Хватило времени отойти от первых сборов?

– Как сказать. Отдохнули в меру возможности.

– Что чувствует футболист, который перешагнул 30-летний рубеж?

– Я не чувствую, что мне 30. Ощущаю себя молодым. Будто мне 18 лет.

– Как поздравили друг друга с братом?

– По телефону и видеосвязи. Благо технологии позволяют. А вот подарков не дарили. Так договорились. И вообще обычно ничего друг другу не дарим на день рождения.

– С какими ожиданиями отправляетесь на вторые сборы?

– Предстоит тяжелая работа. С каким настроем поедешь, такая и будет работа.

В нынешнем сезоне чемпионата России Комбаров провел 15 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.