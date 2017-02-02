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    В «Боруссии» Обамеянгу посоветовали поменьше говорить о планах на лето

    Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк отметил, что посоветовал форварду команды Пьеру-Эмерику Обамеянгу поменьше рассказывать в СМИ о своих планах по завершении текущего сезона. Футболист входит в сферу интересов нескольких клубов, среди которых значится мадридский «Реал».

    «Я пообщался с Обамеянгом. В ходе встречи дал ему совет поменьше говорить в интервью касательно своих карьерных планов. Ему следует сосредоточиться на Лиге чемпионов. У нас нет проблем с футболистом. Однако надо показать нашу устремленность в достижении спортивных результатов», – заявил Цорк.

    Обамеянг в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 16 матчей, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Goal.com

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    02.02.2017 13:24
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