В «Боруссии» Обамеянгу посоветовали поменьше говорить о планах на лето

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк отметил, что посоветовал форварду команды Пьеру-Эмерику Обамеянгу поменьше рассказывать в СМИ о своих планах по завершении текущего сезона. Футболист входит в сферу интересов нескольких клубов, среди которых значится мадридский «Реал».

«Я пообщался с Обамеянгом. В ходе встречи дал ему совет поменьше говорить в интервью касательно своих карьерных планов. Ему следует сосредоточиться на Лиге чемпионов. У нас нет проблем с футболистом. Однако надо показать нашу устремленность в достижении спортивных результатов», – заявил Цорк.

Обамеянг в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 16 матчей, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.