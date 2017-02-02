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    Энрике: «Начали матч активно, зная о проблемах первых минут»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике признал, что в первом полуфинальном матче с мадридским «Атлетико» его команда могла как выиграть, так и проиграть.

    «Мы начали этот матч просто отлично, зная о проблемах первых минут. Мы смогли отразить атаки хозяев поля, действуя в этом отрезке высокоэффективно. Во втором тайме «Атлетико» смог доставить нам головную боль и своим голом заработать себе возможность выхода в финал.

    У нас был шанс снять все вопросы, забив третий гол, но мы могли и пропустить. Так что матч с «Атлетико» мог закончиться как лучше, так и хуже для «Барселоны», – сказал тренер после матча.

    Первый матч полуфинальной серии Кубка Испании «Атлетико» – «Барселона» закончился со счетом 1:2. Ответная игра состоится 7 февраля.

    Источник: Marca

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    02.02.2017 06:31
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