Энрике: «Начали матч активно, зная о проблемах первых минут»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике признал, что в первом полуфинальном матче с мадридским «Атлетико» его команда могла как выиграть, так и проиграть.

«Мы начали этот матч просто отлично, зная о проблемах первых минут. Мы смогли отразить атаки хозяев поля, действуя в этом отрезке высокоэффективно. Во втором тайме «Атлетико» смог доставить нам головную боль и своим голом заработать себе возможность выхода в финал.

У нас был шанс снять все вопросы, забив третий гол, но мы могли и пропустить. Так что матч с «Атлетико» мог закончиться как лучше, так и хуже для «Барселоны», – сказал тренер после матча.

Первый матч полуфинальной серии Кубка Испании «Атлетико» – «Барселона» закончился со счетом 1:2. Ответная игра состоится 7 февраля.