Экс-нападающий «Селтика» условно осужден за избиение двойника Элвиса Пресли

Форвард «Блэкберна» Энтони Стоукс получил два года условного лишения свободы за нападение на 53-летнего мужчину в июне 2013-го года около ночного клуба в Дублине. Мистер Брэдли получил перелом носа и лишился двух зубов. Пострадавший был одет в стиле Элвиса Пресли.

Стоукс признал свою вину в ноябре 2016-го года, после чего суд назначил следующее заседание на февраль.

Футболист также обязан выплатить пострадавшему компенсацию в размере 30-ти тысяч евро.

Стоукс защищал цвета «Селтика» в период с 2010-го по 2016-й год. За это время ирландец забил 58 голов.