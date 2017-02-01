Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-нападающий «Селтика» условно осужден за избиение двойника Элвиса Пресли

    Форвард «Блэкберна» Энтони Стоукс получил два года условного лишения свободы за нападение на 53-летнего мужчину в июне 2013-го года около ночного клуба в Дублине. Мистер Брэдли получил перелом носа и лишился двух зубов. Пострадавший был одет в стиле Элвиса Пресли.

    Стоукс признал свою вину в ноябре 2016-го года, после чего суд назначил следующее заседание на февраль.

    Футболист также обязан выплатить пострадавшему компенсацию в размере 30-ти тысяч евро.

    Стоукс защищал цвета «Селтика» в период с 2010-го по 2016-й год. За это время ирландец забил 58 голов.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2017 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73

      Фесс 2 февраля 2017, 01:29

      Фееричное название новости с футбольного сайта)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      wh1sp3r 1 февраля 2017, 21:16

      За 30 кусков и отхватить не зазорно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11