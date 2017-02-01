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    Азар: «Арсенал» и «МЮ» — наши главные соперники в борьбе за золото АПЛ»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о раскладе сил в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

    «Думаю, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — наши главные соперники в борьбе за золото чемпионата. «Юнайтед» неудачно провел половину сезона, но в последнее время они играют очень хорошо. Они сыграли вничью со «Стоком», но у них очень внушительный подбор игроков. Тренер также хорош. Думаю, они финишируют вторыми или третьими», — сказал бельгиец.

    4 ферваля «Челси» примет «Арсенал» в рамках встречи 24-го тура чемпионата Англии. Матч начнется в 15:30 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    01.02.2017 19:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 2 февраля 2017, 19:51

      с Арсеналом х@й угадал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 1 февраля 2017, 22:12

      У Арсенала в следующей игре будет последний шанс доказать свою состоятельность. Либо победа, и мы в борьбе за титул, либо любой другой результат, и мы сворачиваем лавочку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      чечня 95 закан 1 февраля 2017, 22:12

      МС

      0
      Ответить
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