Азар: «Арсенал» и «МЮ» — наши главные соперники в борьбе за золото АПЛ»

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о раскладе сил в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Думаю, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — наши главные соперники в борьбе за золото чемпионата. «Юнайтед» неудачно провел половину сезона, но в последнее время они играют очень хорошо. Они сыграли вничью со «Стоком», но у них очень внушительный подбор игроков. Тренер также хорош. Думаю, они финишируют вторыми или третьими», — сказал бельгиец.

4 ферваля «Челси» примет «Арсенал» в рамках встречи 24-го тура чемпионата Англии. Матч начнется в 15:30 по московскому времени.