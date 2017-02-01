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  • Продюсер Первого канала: «Кто хочет смотреть спорт постоянно, делает это на специализированных каналах»

Продюсер Первого канала: «Кто хочет смотреть спорт постоянно, делает это на специализированных каналах»

1 февраля 2017, 09:46
21

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман считает, что спорт следует транслировать на специализированных телеканалах. Такими словами он прокомментировал отсутствие спортивной тематики на одном из главных каналов страны.

– Это связано с тем, что аудитория все больше сегментируется, и это тенденция всего мирового телевидения. Люди, которые хотят смотреть спорт постоянно, делают это на специализированных каналах. Спортивный ивент, который выходит за рамки обычного спортивного события, становится большой редкостью.

Когда это событие реально мирового уровня и вызывает интерес не только у болельщиков, но и рядовых граждан, когда вся страна в патриотическом порыве переживает за своего представителя, – такие ивенты возникают все реже. Тому виной и нестабильные результаты наших сборных, и допинговые скандалы, и этические конфликты, связанные с личной жизнью спортсменов. Мы, к сожалению, на себе испытали отток интереса аудитории к спортивным трансляциям.

– Условно говоря, с появлением общедоступного канала “Матч ТВ” спорт на Первом канале стало смотреть меньше зрителей?

– “Матч ТВ” – преемник “России-2” и телеканала “Спорт”. Не могу сказать, что с появлением этого канала что-то изменилось. Процессы, о которых я говорю, вообще не связаны с переходом спортивного канала от ВГТРК к “Газпром-Медиа”.

– Почему на Первом канале теперь нет новостей спорта?

– Это произошло в связи с изменением сетки вещания. В связи с запуском информационного канала “Первая студия”, в два с лишним раза мы сократили эфир вечерних новостей, и сейчас в тот короткий хронометраж не помещается не только спорт, но и масса других сюжетов, которые находили себе место в 40-минутном выпуске.

– То есть в перспективе новости спорта не планируются?

– Пока мы экспериментируем с сеткой. Если эфир новостей будет коротким, то в такой хронометраж спорт просто невозможно впихнуть. Но он остается в утренних блоках. Мы найдем какую-то форму. Когда происходят яркие спортивные события, выпуски новостей всегда на это откликаются и делают специальные тематические сюжеты. Это не является обязательной рубрикой, а входит в информационную повестку.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия
Комментарии (21)
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Freyk
1485932031
А вы тогда кто, специализированный канал по «Пусть говорят» и прочему шлаку?
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iuda
1485932599
У вас канал слюнявого малахова и распутной гузеевой
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FanatSerj
1485933326
Да не надо этих гнилых отмазок, просто нормальные люди вас давно не смотрят.
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Protosser
1485934199
Какие-нибудь 5-10 лет и закончатся люди, которых интересует ваше унылое г**но с малаховым и прочими. Тогда вы почувствуете не только "отток интереса аудитории к спортивным трансляциям"
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Александ1982
1485935070
первый канал отстой, нет уважения к зрителю!! только разговоры что все для людей а сами хрень всякую показывают!! кому на хрен нужен этот галкин???
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Nerlinger
1485935816
Так на 1-м вообще смотреть не чего!!! Забыл уже когда его смотрел!!! Разве что Время... Крайне пустой канал
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fadda
1485936942
Ну да.Проще людям головы засирать генкамималаховыми да давайпоженимся. Естественно,зачем людям спорт.
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baslim10z
1485939344
Лучше, кончено, каждый день смотреть истерические споры о Трампе, Сирии, Украине, выяснять- кто в семье алкашей больше бухает. Дебилы тупые. Кому он сейчас нужен 1 канал, тот же дом-2, только масштабнее.
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Gullit 76
1485944316
Не верю я в их рейтинги!Ну какой идиот на первом что смотрит?Дебил шоу давай потрахаемся?Или педомоду?Может шоу с лысым укропом и лощенным янки?Все это смотрят на обеде на работе.Это от туда у вас такие рейтинги?Это гос канал и его надо закрыть!
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Зэб
1485950998
Тема объединила многих любителей футбола(фанов разных команд).Не часто мы обсираем друг друга и наши клубы.Мы сила.
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