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    Продюсер Первого канала: «Кто хочет смотреть спорт постоянно, делает это на специализированных каналах»

    Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман считает, что спорт следует транслировать на специализированных телеканалах. Такими словами он прокомментировал отсутствие спортивной тематики на одном из главных каналов страны.

    – Это связано с тем, что аудитория все больше сегментируется, и это тенденция всего мирового телевидения. Люди, которые хотят смотреть спорт постоянно, делают это на специализированных каналах. Спортивный ивент, который выходит за рамки обычного спортивного события, становится большой редкостью.

    Когда это событие реально мирового уровня и вызывает интерес не только у болельщиков, но и рядовых граждан, когда вся страна в патриотическом порыве переживает за своего представителя, – такие ивенты возникают все реже. Тому виной и нестабильные результаты наших сборных, и допинговые скандалы, и этические конфликты, связанные с личной жизнью спортсменов. Мы, к сожалению, на себе испытали отток интереса аудитории к спортивным трансляциям.

    – Условно говоря, с появлением общедоступного канала “Матч ТВ” спорт на Первом канале стало смотреть меньше зрителей?

    – “Матч ТВ” – преемник “России-2” и телеканала “Спорт”. Не могу сказать, что с появлением этого канала что-то изменилось. Процессы, о которых я говорю, вообще не связаны с переходом спортивного канала от ВГТРК к “Газпром-Медиа”.

    – Почему на Первом канале теперь нет новостей спорта?

    – Это произошло в связи с изменением сетки вещания. В связи с запуском информационного канала “Первая студия”, в два с лишним раза мы сократили эфир вечерних новостей, и сейчас в тот короткий хронометраж не помещается не только спорт, но и масса других сюжетов, которые находили себе место в 40-минутном выпуске.

    – То есть в перспективе новости спорта не планируются?

    – Пока мы экспериментируем с сеткой. Если эфир новостей будет коротким, то в такой хронометраж спорт просто невозможно впихнуть. Но он остается в утренних блоках. Мы найдем какую-то форму. Когда происходят яркие спортивные события, выпуски новостей всегда на это откликаются и делают специальные тематические сюжеты. Это не является обязательной рубрикой, а входит в информационную повестку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2017 09:46
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 1 февраля 2017, 15:27

      Да и фиг с вами, будем на Матче на Орзул смотреть.

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 1 февраля 2017, 15:09

      Тема объединила многих любителей футбола(фанов разных команд).Не часто мы обсираем друг друга и наши клубы.Мы сила.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 февраля 2017, 13:18

      Не верю я в их рейтинги!Ну какой идиот на первом что смотрит?Дебил шоу давай потрахаемся?Или педомоду?Может шоу с лысым укропом и лощенным янки?Все это смотрят на обеде на работе.Это от туда у вас такие рейтинги?Это гос канал и его надо закрыть!

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 февраля 2017, 12:21

      Люди твой канал уже не смотрят. Его смотрят выжившие из ума старики и вывихнутые на всю голову "патриоты"

      0
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > gosproektikabinet 2 февраля 2017, 01:05

      Бредишь? Или написать хочется, а умные мысли в голову не идут?

      0
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      Рейтинг: +183

      baslim10z 1 февраля 2017, 11:55

      Лучше, кончено, каждый день смотреть истерические споры о Трампе, Сирии, Украине, выяснять- кто в семье алкашей больше бухает. Дебилы тупые. Кому он сейчас нужен 1 канал, тот же дом-2, только масштабнее.

      4
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      Рейтинг: +381

      fadda 1 февраля 2017, 11:15

      Ну да.Проще людям головы засирать генкамималаховыми да давайпоженимся. Естественно,зачем людям спорт.

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 1 февраля 2017, 10:56

      Так на 1-м вообще смотреть не чего!!! Забыл уже когда его смотрел!!! Разве что Время... Крайне пустой канал

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Nerlinger 1 февраля 2017, 11:55

      Я смотрел его один раз за последний год. 1 января - Шерлока.
      И то, через их сайт, поскольку ТВ не держим дома)

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Nerlinger 1 февраля 2017, 12:18

      Время - ещё гавнее чем всё остальное :)) 90% "новостей" из серии Как там плохо, а остальные 10% как у нас хорошо :)))

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 1 февраля 2017, 10:44

      первый канал отстой, нет уважения к зрителю!! только разговоры что все для людей а сами хрень всякую показывают!! кому на хрен нужен этот галкин???

      2
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      Рейтинг: +222

      Зэб > Александ1982 1 февраля 2017, 15:04

      Согласен полностью.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 февраля 2017, 10:40

      кому нужен ваш треп на Первом политика уже всех достала была бы от этого польза а то сплошной треп!!! Первый канал превратился в унылое Г подстать и другим каналам все копируют из Первого все программы один в один только названия меняют, а рейтинги сами себе выдумывают для самоуспокоения

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 1 февраля 2017, 10:29

      Какие-нибудь 5-10 лет и закончатся люди, которых интересует ваше унылое г**но с малаховым и прочими.
      Тогда вы почувствуете не только "отток интереса аудитории к спортивным трансляциям"

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