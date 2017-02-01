Продюсер Первого канала: «Кто хочет смотреть спорт постоянно, делает это на специализированных каналах»

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман считает, что спорт следует транслировать на специализированных телеканалах. Такими словами он прокомментировал отсутствие спортивной тематики на одном из главных каналов страны.

– Это связано с тем, что аудитория все больше сегментируется, и это тенденция всего мирового телевидения. Люди, которые хотят смотреть спорт постоянно, делают это на специализированных каналах. Спортивный ивент, который выходит за рамки обычного спортивного события, становится большой редкостью.

Когда это событие реально мирового уровня и вызывает интерес не только у болельщиков, но и рядовых граждан, когда вся страна в патриотическом порыве переживает за своего представителя, – такие ивенты возникают все реже. Тому виной и нестабильные результаты наших сборных, и допинговые скандалы, и этические конфликты, связанные с личной жизнью спортсменов. Мы, к сожалению, на себе испытали отток интереса аудитории к спортивным трансляциям.

– Условно говоря, с появлением общедоступного канала “Матч ТВ” спорт на Первом канале стало смотреть меньше зрителей?

– “Матч ТВ” – преемник “России-2” и телеканала “Спорт”. Не могу сказать, что с появлением этого канала что-то изменилось. Процессы, о которых я говорю, вообще не связаны с переходом спортивного канала от ВГТРК к “Газпром-Медиа”.

– Почему на Первом канале теперь нет новостей спорта?

– Это произошло в связи с изменением сетки вещания. В связи с запуском информационного канала “Первая студия”, в два с лишним раза мы сократили эфир вечерних новостей, и сейчас в тот короткий хронометраж не помещается не только спорт, но и масса других сюжетов, которые находили себе место в 40-минутном выпуске.

– То есть в перспективе новости спорта не планируются?

– Пока мы экспериментируем с сеткой. Если эфир новостей будет коротким, то в такой хронометраж спорт просто невозможно впихнуть. Но он остается в утренних блоках. Мы найдем какую-то форму. Когда происходят яркие спортивные события, выпуски новостей всегда на это откликаются и делают специальные тематические сюжеты. Это не является обязательной рубрикой, а входит в информационную повестку.