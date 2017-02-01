Врач ЦСКА: «От Оланаре жалоб не поступает»

Главный врач ЦСКА Шагабутдин Керимов высказался о состоянии здоровья нападающего армейского клуба Аарона Оланаре. Напомним, футболист на днях подписал контракт с красно-синими на 4,5 года.

– Как сейчас чувствует себя Оланаре? Его что-то беспокоит?

– Мы в целом довольны его состоянием. Он действительно проделал хорошую работу после перенесенной операции.

– То есть форвард уже тренируется в общей группе, но с определенными ограничениями?

– Да. Мы соблюдаем временной промежуток в тренировочных занятиях и контролируем нагрузки, которые нам рекомендовали реабилитологи. Постепенно подводим Аарона к полноценной работе.

– На тренировке Оланаре принимал участие в своеобразной двусторонке, однако был привязан к бровке. Ему пока противопоказана контактная борьба?

– В той двусторонке, которую вы видели, принимала участие небольшая группа игроков. Соответственно футболистам часто приходиться идти в стыки, бороться. Здесь мы Оланаре пока еще бережем. А вот в тренировках, где принимает участие большее количество футболистов, ему можно играть с минимальными ограничениями.

– На этом сборе он уже сможет полноценно тренироваться в общей группе?

– Нет. Это, скорее всего, произойдет в конце второй недели третьего сбора.

– Значит, на втором сборе он в контрольных матчах не сыграет?

– Все зависит от состояния Оланаре. Пока рассчитываем допустить его к работе без ограничений к середине третьего сбора.

– Следили ли за его реабилитацией в клубе?

– Да. Основная часть реабилитации у него проходила в Норвегии, а затем дома в Нигерии. Реабилитация шла по графику, даже, наверное, с небольшим опережением.

– Показалось, что Оланаре вообще не замечает нагрузок на тренировках. Он хоть на что-то жалуется?

– Пока все идет соответственно рабочему плану. Жалобы не предъявляет.