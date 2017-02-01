Врач ЦСКА: «От Оланаре жалоб не поступает»

Главный врач ЦСКА Шагабутдин Керимов высказался о состоянии здоровья нападающего армейского клуба Аарона Оланаре. Напомним, футболист на днях подписал контракт с красно-синими на 4,5 года.
– Как сейчас чувствует себя Оланаре? Его что-то беспокоит?
– Мы в целом довольны его состоянием. Он действительно проделал хорошую работу после перенесенной операции.
– То есть форвард уже тренируется в общей группе, но с определенными ограничениями?
– Да. Мы соблюдаем временной промежуток в тренировочных занятиях и контролируем нагрузки, которые нам рекомендовали реабилитологи. Постепенно подводим Аарона к полноценной работе.
– На тренировке Оланаре принимал участие в своеобразной двусторонке, однако был привязан к бровке. Ему пока противопоказана контактная борьба?
– В той двусторонке, которую вы видели, принимала участие небольшая группа игроков. Соответственно футболистам часто приходиться идти в стыки, бороться. Здесь мы Оланаре пока еще бережем. А вот в тренировках, где принимает участие большее количество футболистов, ему можно играть с минимальными ограничениями.
– На этом сборе он уже сможет полноценно тренироваться в общей группе?
– Нет. Это, скорее всего, произойдет в конце второй недели третьего сбора.
– Значит, на втором сборе он в контрольных матчах не сыграет?
– Все зависит от состояния Оланаре. Пока рассчитываем допустить его к работе без ограничений к середине третьего сбора.
– Следили ли за его реабилитацией в клубе?
– Да. Основная часть реабилитации у него проходила в Норвегии, а затем дома в Нигерии. Реабилитация шла по графику, даже, наверное, с небольшим опережением.
– Показалось, что Оланаре вообще не замечает нагрузок на тренировках. Он хоть на что-то жалуется?
– Пока все идет соответственно рабочему плану. Жалобы не предъявляет.