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    Врач ЦСКА: «От Оланаре жалоб не поступает»

    Главный врач ЦСКА Шагабутдин Керимов высказался о состоянии здоровья нападающего армейского клуба Аарона Оланаре. Напомним, футболист на днях подписал контракт с красно-синими на 4,5 года.

    – Как сейчас чувствует себя Оланаре? Его что-то беспокоит?

    – Мы в целом довольны его состоянием. Он действительно проделал хорошую работу после перенесенной операции.

    – То есть форвард уже тренируется в общей группе, но с определенными ограничениями?

    – Да. Мы соблюдаем временной промежуток в тренировочных занятиях и контролируем нагрузки, которые нам рекомендовали реабилитологи. Постепенно подводим Аарона к полноценной работе.

    – На тренировке Оланаре принимал участие в своеобразной двусторонке, однако был привязан к бровке. Ему пока противопоказана контактная борьба?

    – В той двусторонке, которую вы видели, принимала участие небольшая группа игроков. Соответственно футболистам часто приходиться идти в стыки, бороться. Здесь мы Оланаре пока еще бережем. А вот в тренировках, где принимает участие большее количество футболистов, ему можно играть с минимальными ограничениями.

    – На этом сборе он уже сможет полноценно тренироваться в общей группе?

    – Нет. Это, скорее всего, произойдет в конце второй недели третьего сбора.

    – Значит, на втором сборе он в контрольных матчах не сыграет?

    – Все зависит от состояния Оланаре. Пока рассчитываем допустить его к работе без ограничений к середине третьего сбора.

    – Следили ли за его реабилитацией в клубе?

    – Да. Основная часть реабилитации у него проходила в Норвегии, а затем дома в Нигерии. Реабилитация шла по графику, даже, наверное, с небольшим опережением.

    – Показалось, что Оланаре вообще не замечает нагрузок на тренировках. Он хоть на что-то жалуется?

    – Пока все идет соответственно рабочему плану. Жалобы не предъявляет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2017 01:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 1 февраля 2017, 06:57

      Да какое здоровье,если даже из Китая турнули ?))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 1 февраля 2017, 05:07

      ну может парень и приживётся в цска, тем более сам выбрал где играть...

      4
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > vovan55 1 февраля 2017, 08:45

      29апреля этот парень напихает пищевикам

      1
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