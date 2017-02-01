Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Врач ЦСКА: «От Оланаре жалоб не поступает»

1 февраля 2017, 01:46
3

Главный врач ЦСКА Шагабутдин Керимов высказался о состоянии здоровья нападающего армейского клуба Аарона Оланаре. Напомним, футболист на днях подписал контракт с красно-синими на 4,5 года.

– Как сейчас чувствует себя Оланаре? Его что-то беспокоит?

– Мы в целом довольны его состоянием. Он действительно проделал хорошую работу после перенесенной операции.

– То есть форвард уже тренируется в общей группе, но с определенными ограничениями?

– Да. Мы соблюдаем временной промежуток в тренировочных занятиях и контролируем нагрузки, которые нам рекомендовали реабилитологи. Постепенно подводим Аарона к полноценной работе.

– На тренировке Оланаре принимал участие в своеобразной двусторонке, однако был привязан к бровке. Ему пока противопоказана контактная борьба?

– В той двусторонке, которую вы видели, принимала участие небольшая группа игроков. Соответственно футболистам часто приходиться идти в стыки, бороться. Здесь мы Оланаре пока еще бережем. А вот в тренировках, где принимает участие большее количество футболистов, ему можно играть с минимальными ограничениями.

– На этом сборе он уже сможет полноценно тренироваться в общей группе?

– Нет. Это, скорее всего, произойдет в конце второй недели третьего сбора.

– Значит, на втором сборе он в контрольных матчах не сыграет?

– Все зависит от состояния Оланаре. Пока рассчитываем допустить его к работе без ограничений к середине третьего сбора.

– Следили ли за его реабилитацией в клубе?

– Да. Основная часть реабилитации у него проходила в Норвегии, а затем дома в Нигерии. Реабилитация шла по графику, даже, наверное, с небольшим опережением.

– Показалось, что Оланаре вообще не замечает нагрузок на тренировках. Он хоть на что-то жалуется?

– Пока все идет соответственно рабочему плану. Жалобы не предъявляет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оланаре Аарон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vovan55
1485914869
ну может парень и приживётся в цска, тем более сам выбрал где играть...
Ответить
spartach n1
1485921451
Да какое здоровье,если даже из Китая турнули ?))
Ответить
Главные новости
«Динамо» предложили Санчо
13:50
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
3
Определен лучший футболист России
12:49
1
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
2
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
3
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
8
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Все новости
Все новости
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
7
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
4
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
4
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
11
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
1
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
7
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+