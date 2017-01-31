Обамеянг заявил, что летом может уйти из «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что во время летнего трансферного окна может покинуть немецкий клуб. Напомним, ранее сообщалось, что футболист интересен «Реалу».

«Если я хочу перейти на новый уровень, то должен покинуть «Боруссию» этим летом. Но мы должны тщательно рассмотреть предложения и мои перспективы в новом клубе. «Реал»? Да, это по-прежнему моя мечта, но вокруг всего этого слишком много шума», – сказал Обамеянг.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел за «Боруссию» в Бундеслиге 16 матчей, в которых забил 16 голов и сделал одну результативную передачу.